【科技一周回顧】個人資料私隱專員公署研封鎖Telegram　張敬軒推出NFT「HertzCity」

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

港府為打撃「起底」行為，於去年修訂《個人資料（私隱）條例》，將「起底」行為刑事化。不過「起底」行為情況仍然嚴重，有消息指，個人資料私隱專員公署考慮首次引用法例，停止或限制市民連結至Telegram平台。

Google 18日表示，由於俄羅斯政府銀行扣押該企銀行帳戶，公司無法支付薪酬給員工和供應商，並無法履行其他財務義務，Google俄羅斯分公司已無法營運，並已經向當局發出破產聲請通知，預計會將Google俄羅斯員工遷出該國。

>>>【人才流失】蘋果機器學習總監不滿重返辦公室政策 憤恨辭任跳槽Google

英皇娛樂5月時宣布進軍元宇宙，並為旗下藝人張敬軒建造首個虛擬社區 「Hinsland」。英皇娛樂16日再宣布，進一步推廣其元宇宙計劃，與張敬軒一同推出首個NFT「HertzCity」，而「HertzCity」則是「Hinsland」內的一個虛擬城市。

>>>【元宇宙】Sony擬跨平台推動元宇宙 CEO：將發揮主導作用

>>>【元宇宙】Mastercard推「生物識別結賬計畫」 客戶可用「微笑」支付

華為（Huawei）繼在港推出旗艦智能手機P50 Pro及摺機的P50 Pocket後，17日在港推出P50智能手機，續搭載主打影相攝影鏡頭及支援AIS防震拍攝功能，6.5吋OLED屏幕、內置Snapdragon 888處理器，機身厚度只有7.92mm，輕巧又可滿足對攝影及拍片的用家。售$5,988元。

>>>【華為5G】華為推出5G通信殼 6月初正式開售

>>>【華為應用】華為AppGallery被揭漏洞 用戶可免費下載付費Android Apps

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：