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【航空復甦】英航母企IAG升級737 MAX客機　估涉62億美元

商業 17:31 2022/05/20

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波音737 MAX再獲國際航空集團IAG大宗訂購50架。（波音公司圖片）

擁有英國航空、西班牙國家航空的國際航空集團（IAG）宣佈，將向波音公司購買50架波音737 MAX客機，預定2023至2027年間交付。單價約62億美元（約486億港元），料有助波音的737MAX系列得到市場更廣泛認可。

【疫市營商】瑜伽教室生意回復7成　多開入門班重建學員習慣

國際航空集團（IAG）的行政總裁Luis Gallego表示，新的波音737將會在公司短程航線更新中擔以重任。是次涉及50架新窄體客機中，分別有25架737-8-200及25架737 MAX 10，列表單價約62億美元（約486億港元），但實際金額將會有折扣，是航空業界慣例，而且可選擇再追加100架訂單，有待股東通過。是次的50架737 MAX訂單，相信有部份源於IAG前行政總裁Willie Walsh 在2019年巴黎航空展許下的200架承諾。首席財務官Steve Gunning亦曾在去年11月透露，集團需要在2024至25年擴充短途機隊，已有跡象顯示會包括737 MAX。

波音737 MAX客機投入服務後，出現過兩宗意外令超過300人死亡，懷疑有設計問題於2019年被停飛，至2020年底各地監管機構才陸續批准復飛。而大型波音787 Dreamliner亦被發現有生產問題要修正，影響該企的財務表現。不少窄體機訂單改為流向空中巴士A320neo系列。波音公司高管和分析師表示，波音的財務狀況取決於恢復交付787 Dreamliner和清理因事故停飛積壓的737 MAX庫存。

【再工業化】廠商會建議創新科技及工業局　下設專門執行機構推進「再工業化」

責任編輯:王浩賢

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