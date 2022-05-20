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【著數優惠】麥當勞聯同MIRROR三子大派優惠 教主Anson Lo第二周登場 全新3款「世一貼紙」推出

理財智慧 17:18 2022/05/20

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麥當勞 App 聯乘MIRROR三子的優惠自本週初推出後大受歡迎，繼上周呂爵安（Edan）的「世一貼紙」後，教主Anson Lo（盧瀚霆）將於下周接力推薦其心水美食，而宣傳片及「世一貼紙」亦同步登場。

同場加映：【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

由5月23日至27日，推出5大教主Anson Lo精選麥當勞優惠劵，當中包括「$26 歎雙層洋蔥牛蛋飽配中汽水」、「$25 歎 Double 魚柳飽配中汽水」、「$29 歎蜜糖 BBQ 麥炸雞(2 件)配中汽水」、「$26 歎脆薯板燒雞腿飽配中汽水」及「$10 歎蛋糕麥旋風 (士多啤梨)」，全部均可以重複使用。

    點擊圖片放大
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與此同時，神徒們一邊品嚐美食時，亦可一邊欣賞教主的精湛舞技（按此連結）， 並前往香港麥當勞官方Facebook專頁分享。而充滿粉紅氣息的 Anson Lo「世一貼紙」亦會於下週推出。麥當勞 App 用戶只需於推廣期內透過惠顧指定電子優惠券，即可獲得教主Anson Lo的「世一貼紙」，三款貼紙可於指定餐廳換領，粉絲可到麥當勞 App 點擊橫幅海報 （banner）或（按此連結）（連結暫時顯示第一週內容，並會於 5 月 21 日更新第二週資訊），查看存貨數量和餐廳提供的款式。 禮品數量有限，換完即止。

    點擊圖片放大
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另外，由即日起至6月5日，顧客可憑 Citi 信用卡尊享多重獎賞。Citi信用卡客戶不論是堂食、外賣、麥麥送或用麥當勞App叫餐，憑卡簽賬滿30元可賺取5元即時回贈。 Citi 指定信用卡客戶更可透過 Pay with Points 憑分消費兌換服務，以五折積分兌換率抵銷麥當勞簽賬。同時，申請全新推出的 Citi The Club 信用卡於麥當勞簽賬，可於2023年3月31日或之前享高達4%Club 積分簽賬回贈。

 

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責任編輯：羅浩濂

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