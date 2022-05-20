【電訊股】中電信5G用戶5月淨增668萬戶　一文看清內地電訊商4月數據

▲ 中聯通：4月5G套餐用戶達1.7億戶 按月增411萬戶

內地三大電訊商陸續公布4月份客戶數據。中國電信 （00728） 最新公布，4月份移動用戶數達3.8億戶，當月淨增78萬戶。截至4月底5G套餐用戶數達2.17億戶，當月淨增668萬戶。

此外，中電信有線寬帶用戶數接近1.74億，當月淨增78萬戶，固定電話用戶數達1.06億戶，按年淨減4萬戶。

中移動：月內移動客戶錄淨減少 5G客戶數達4.77億

中國移動 （00941） 公布4月份客戶數據，公司4月份移動業務客戶總數達9.66億戶，月內淨減少客戶數為24.2萬戶，年初至今累計淨增950.4萬戶，5G套餐客戶數為4.77億戶。

此外，有線寬帶業務客戶總數為2.51億戶，月內淨增客戶數達216.8萬戶。

中聯通：移動用戶增756萬至7.87億戶 5G用戶增411萬

中國聯通 （00762） 公布4月份營運數據，「大聯接」用戶累計到達數7.87億戶，按月增加756萬戶，其中5G套餐用戶錄1.7億戶，較3月增加411萬戶，物聯網終端連接達3.2億戶。聯通全日微升0.5%，收報3.69元。

期內，5G行業虛擬專網服務客戶數為1,552個。另外，當月智慧客服客戶問題解決率為97.6%，當月智慧客服智能服務佔比達76.8%。

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