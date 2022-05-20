【隱私安全】蘋果推出新廣告 將個人資料拍賣橋段誇張 教用戶設置隱私保護功能

蘋果近年打造多項功能保護用戶隱私。蘋果（Apple）日前推出提醒用戶保護隱私的新廣告，廣告中將個人資料拍賣的橋段雖然誇張，但蘋果希望藉由廣告提醒大眾注意資料跟數據安全，同時也提供設置相關隱私保護功能的教學，教用戶保護個人資料及隱私。

蘋果藉由新廣告（按此觀看）中的女主角，提醒用戶注意資料跟數據安全。廣告中，女主角突然發現自己的資料被引用甚至拿去拍賣，雖然誇張，但其實大眾在瀏覽網站時一不留神，便可能將個人資料、郵件等公開，就如同廣告中，遭放上拍賣會場競標，最後，蘋果隱私保護功能的教學，幫助女主角反擊用戶個人資料的販賣者，從中教導用戶保護個人資料及隱私，包括設置「App 隱私」、Safari 的「智慧防追蹤」及「郵件私隱保護」等。

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用戶只要開啟「App 隱私」功能，便可以全面掌控個人數據，調整要分享哪些資料、在哪裡分享，以及何時備份。而由 iOS 14.5 及 iPadOS 14.5 開始，用戶更可掌控不同應用程式如何使用個人資料追蹤，例如顯示過去 7 天內用戶的位置、照片、相機、麥克風與聯絡人被存取的頻率，也會顯示 app 與其他網域通訊的次數。配合隱私權說明標籤，這項功能可讓用戶對應用程式的隱私權處理方式，有更全面的了解。

另外，蘋果在 Safari 的「智慧防追蹤」功能運用裝置上的機器學習技術，幫助用戶阻擋追蹤者。點按 Safari 工具列中的「隱私權報告」，即可快速一覽 Safari 上阻擋的所有跨網站追蹤器。而在郵件隱私權保護中，可防止寄件人竊取「郵件」活動資訊，保護用戶隱私。此功能適用於Mac、iPhone 和 iPad 上的「郵件」應用程式 ，當開啟後，會隱藏IP 位址，因此寄件人無法連結到其他線上活動或確認位置，同時也可以防止寄件人看到用戶是否打開了他們寄發的郵件。

設置相關隱私保護功能的教學：

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責任編輯：龍紀瑩