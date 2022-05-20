  • 30°C
香港時間 : 2022520日 (五) 17:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對

環球社會熱點 16:54 2022/05/20

分享：

分享：

英國就營業稅改革的3個月諮詢期，至本周五（20日）結束。連鎖超市Sainsbury's周四（19日）再次敦促政府對網上商戶加徵網購稅，並支援陷入困境的實體商舖。不過百貨公司馬莎Marks & Spencer表明反對徵收網購稅，指網購稅將懲罰掙扎求存的零售商。

英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票 【下一頁】

Sainsbury's財務總監Kevin O'Byrne致函財相辛偉誠（Rishi Sunak），稱網購趨勢正摧毀全國實體商舖，有逼切需要就基本商業稅改革。O'Byrne敦促政府加徵網購稅，同時降低實體商戶營業稅，以提供公平競爭環境。

馬莎（Marks & Spencer）財務總監Eoin Tonge則致函表示，如果政府向面臨沉重負擔的零售業加徵稅項，會逼使商戶相應削減開支。Tonge指網購稅將局限零售商發展，阻礙商戶在科技世代的生存空間及網絡銷售轉型。

Tonge認為需要實際及務實改革商業稅率，向跨國企業徵稅，以確保企業公平支付稅項。

通脹高企影響 英首市宣布生活成本緊急狀態 【下一頁】

Sainsbury’s 、Tesco、Co-op及Morrisons等多間大型連鎖超市早前達成一致，同時呼籲降低商業稅率及同意加徵網購稅。此外，當地最大零售連鎖餅店 Greggs、書店Waterstones等零售商及工會亦公開表態同意加徵網購稅，認為有助促進網上零售商及實體店公平競爭。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【尊尼狄普誹謗案】前度證Johnny Depp酗酒吸毒 打交會擲酒樽
今日
【尊尼狄普誹謗案】前度證Johnny Depp酗酒吸毒 打交會擲酒樽
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
今日
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
今日
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗
今日
【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗
英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票
今日
英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票

你可能感興趣

【尊尼狄普誹謗案】前度證Johnny Depp酗酒吸毒 打交會擲酒樽
今日 12:10
【尊尼狄普誹謗案】前度證Johnny Depp酗酒吸毒 打交會擲酒樽
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
今日 15:36
美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
今日 14:47
【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先
網上購物 內政 商舖 稅改 英國 超市 零售

下一篇文章

美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（05月18日 時間11:00）
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
歐洲染猴痘症人數增加 美國麻省錄首宗個案
喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）
喬治布殊透露心聲？ 稱入侵伊拉克不合理兼殘忍（有片）
【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 美國會通過對烏3120億援助（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄指再多771烏軍投降 美國會通過對烏3120億援助（不斷更新）
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
【尊尼狄普誹謗案】Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐
【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關
【烏克蘭戰爭】傳普京炒兩將軍 疑與兩場失利有關
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款