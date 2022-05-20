英國擬針對網店加徵網購稅 馬莎表明反對

英國就營業稅改革的3個月諮詢期，至本周五（20日）結束。連鎖超市Sainsbury's周四（19日）再次敦促政府對網上商戶加徵網購稅，並支援陷入困境的實體商舖。不過百貨公司馬莎Marks & Spencer表明反對徵收網購稅，指網購稅將懲罰掙扎求存的零售商。

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Sainsbury's財務總監Kevin O'Byrne致函財相辛偉誠（Rishi Sunak），稱網購趨勢正摧毀全國實體商舖，有逼切需要就基本商業稅改革。O'Byrne敦促政府加徵網購稅，同時降低實體商戶營業稅，以提供公平競爭環境。

馬莎（Marks & Spencer）財務總監Eoin Tonge則致函表示，如果政府向面臨沉重負擔的零售業加徵稅項，會逼使商戶相應削減開支。Tonge指網購稅將局限零售商發展，阻礙商戶在科技世代的生存空間及網絡銷售轉型。

Tonge認為需要實際及務實改革商業稅率，向跨國企業徵稅，以確保企業公平支付稅項。

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Sainsbury’s 、Tesco、Co-op及Morrisons等多間大型連鎖超市早前達成一致，同時呼籲降低商業稅率及同意加徵網購稅。此外，當地最大零售連鎖餅店 Greggs、書店Waterstones等零售商及工會亦公開表態同意加徵網購稅，認為有助促進網上零售商及實體店公平競爭。

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責任編輯：郭麗明