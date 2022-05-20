【就業資訊】環境局連續三年推出綠色就業計劃 將提供近千環保相關職位

連續第三年推出綠色就業計劃，今年開設或資助的600個有時限職位主要涵蓋電動車（EV）普及化、惜物減廢、山海無痕三個環保工作範疇，職位全職或兼職兼備，為期六個月至一年，適合不同技能和學歷人士，招聘工作短期內展開。

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環境局表示，在新一輪綠色就業計劃下，當局會開設或資助逾600個環保相關的有時限職位，此外，環境局今年繼續推出大專畢業生資助項目，為合資格畢業生的僱主提供每月5,610元資助，以支付每位符合資格畢業生部分月薪，為期18個月，預計可資助約300個新增職位。資助7月4日至9月30日期間接受申請，詳情和申請表格7月初上載環保署網站。

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在惜物減廢範疇方面，當局提供約300個職位，協助加強支援各項減廢回收工作，包括在「綠在區區」社區回收網絡提供不同工作崗位的就業機會。至於山海無痕範疇，環境保護署會透過不同團體開設約160個環保大使及項目支援職位，分別在行山熱點向市民宣傳環保行山禮儀和推廣保育偏遠鄉郊的環境生態。環保署也會透過承辦組織招聘約100位工作人員參與淨灘活動和宣傳工作。

環境局指，這次會在EV普及化範疇下開設數十個職位，主要負責處理與EV屋苑充電易資助計劃相關的申請事宜，以配合該局推動電動車普及化的進程。綠色就業計劃自2020年推出以來，業界反應正面，至今超過650名大專畢業生透過計劃投身環保行業。

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記者：鄭日棱