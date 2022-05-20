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【紐元定存】紐元定存息最高10厘 憧憬下周再加息半厘

16:24 2022/05/20

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新西蘭央行下周四議息，市場憧憬作第5度加息。

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新西蘭央行將於下周四（5月26日）議息，中資專家料再加息0.5厘，今年內刺激紐元重返0.7。大行花旗預計紐央行的加息周期持續至明年首季。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預計新西蘭央行今年會繼續加息，政策利率由現時1.5厘水平，或升至2.25厘，意味再累加0.75厘，且料至2023年第一季到達2.5厘中性利率水平。紐元3個月內料見0.6，半年至1年稍升至0.61。

紐央行已於4月大幅加息半厘、至1.5厘，也是連續第4次加息。港銀也順應調高紐元的定期存款息，如星展把1年定存加至2.2厘，南商1個月享兩厘，花旗更達2.5厘。專家忠告對紐元有需要者，宜先開立7天短存，視乎後市再作新布局。眼下7天年息高息選擇多，滙豐（HSBC）有8.5厘，且罕現四冠王，中銀香港 （02388） 、集友、恒生 （00011） 及富邦皆為10厘。

花旗：澳元3個月目標0.66

至於澳紐加元3大商品貨幣中，廖嘉豪指，對澳元及加元較看高一線。他剖析，澳元兌美元從0.766附近的高點，已下跌超過500點子，跌至0.7以下水平，或反映現時的低位，可能已消化和中國相關的大部分負面因素。澳洲經濟迅速走強，亦預計失業率於4月或低至3.9%，工資上升的壓力或會令澳洲繼續加息，6月或再加25點子，澳洲央行準備逐步回歸更「中性」的利率環境，以控制通脹，亦對澳元有支持。澳元3個月內料見0.66，未來半年至1年稍升至0.68。

此外，論及加元，廖嘉豪認為，市場對加拿大央行的利率預期，支持加元近月跑贏主流貨幣。預計加央行在接下來的6月、7月和9月的3次議息會議上，每次加息50個基點，到年底現金利率預計將達到3厘。這相對其他主要央行都是較為強硬，短線相信會支持加元表現。另外，大宗商品前景、以及加拿大作為能源出口國的地位，均可能支持今年上半年加元的貿易條件前景，令加元更具韌性，尤其相對融資貨幣（如歐元和日圓）、以及英鎊和紐元（均為能源進口國）等。加元3個月內料見1.31，半年至1年看1.33，長期挑戰1.25。

光大證券：加元年底看1.24

光大證券國際外滙策略師黃俊能認為，新西蘭第一季消費物價指數按年增長6.9%，續創30年新高，雖然近期大宗商品價格受中國疫情影響而回軟，或會左右紐國第二季通脹表現，但相信仍高於紐央行目標水平，故料紐國將延續加息周期。而新西蘭自5月起開放旅遊，全世界超過60個國家及地區的旅客可以免隔離入境，回顧2019年，旅遊業佔國內生產總值約10%，相信紐國重新開放邊境，對經濟增長有重大的刺激作用，同時亦能減輕因加息而導致經濟放緩的影響。

黃俊能預期，紐央行將會於5月議息會議上加息0.5厘，餘下4次會議加息將略為減慢，每次加0.25厘，連同5月合共加息1.5厘。

至於澳紐加元3大商品貨幣的前景，黃俊能料澳元兌美元高低位介乎0.68至0.76，年底目標價0.76。而紐元支持位在0.62，阻力區為 0.7，年尾目標在0.69。美元兌加元的上落區間在1.24至1.31，年底目標價為高位的1.24。

黃俊能較看好加元，他解釋，澳紐現雖開展加息周期，但受中國疫情影響，令前景的不確定性較高，所以暫時以加元的後市較為明朗，主因有二︰

（1）加拿大於4月已加息0.5厘，基準利率由0.5厘升至1厘。但加國通脹仍高企，最新消費者物價指數按年增長6.7%，不但高於預期，更持續高於央行目標水平，預期加央行將繼續進取加息，並於6月再度加息0.5厘。

（2）原油價格亦是支持加元的另一主要因素，現時全球疫情有所緩和，各國正陸續開始解除封國措施，並計劃或開始開放邊境，令航空業復甦，並引發燃油的龐大需求。但另一邊廂，供應未見提升，石油輸出國組織及盟友維持6月產量目標只小幅提高每日43.2萬桶，未因俄烏戰事而大幅增產。而俄羅斯正面對歐美國家或將加大對其原油出口的制裁措施，為避免進一步的損失，俄國正減少原油生產量。環球原油整體產能暫未能追趕供應流失，令油價仍有一定的支持動力，故有望支持加元後市表現。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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