【Tesla】特斯拉自動駕駛再釀致命交通意外 美國公路交通安全局介入調查

近日特斯拉自動駕駛系統再度出現問題，一輛 2022 年版特斯拉 Model S 撞擊路邊護石之後，再撞上旁邊的工程設備，導致三人死亡。根據外媒透露，美國高速公路交通安全局已經成立特殊調查小組，針對這起意外深入追查原因。

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車禍的詳細原因目前仍在調查中，特斯拉也尚未給出官方回應，而根據NHTSA（國家高速公路交通安全管理局）資料，過去 6 年來，在 NHTSA 派員調查的 34 起自動駕駛相關車禍中，特斯拉占了 28 件，而導致死亡的人數為 14 人。現時號稱市售最強 Level 2 的特斯拉 Autopilot 已經成為他們的調查重點。

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目前日本和德國已經有限度的開放部分車款，在速限之內可以放開雙手駕駛，而中國和美國則在部分城市，開放無人計程車隊試營運，特斯拉自動駕駛系統再度出現問題，可能對自動駕駛普及化產生一定影響。

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記者：鄭日棱