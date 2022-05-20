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【尊尼狄普誹謗案】美女律師尖銳質問 逼Amber Heard埋牆

環球社會熱點 17:30 2022/05/20

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荷里活男星尊尼狄普和前妻Amber Heard誹謗案連日受到關注，雙方代表律師在庭上唇槍舌劍亦成看點。尊尼狄普代表律師巴斯克斯不但樣子甜美，更憑庭上完美盤問Amber Heard表現，備受網民讚賞。巴斯克斯尖銳的質問風格，更曾迫使Amber Heard在庭上承認未將離婚所得贍養費如數捐出。

前度證Johnny Depp酗酒吸毒 打交會擲酒樽 【下一頁】

現年37歲的巴斯克斯（Camille Vasquez）是尊尼狄普（Johnny Depp）的代表律師，在法庭上言辭犀利加上態度堅定，迅速獲得大量網民關注。巴斯克斯周二（17日）盤問Amber Heard，是否在澳洲用酒樽毆打人，然後再質疑她是否根本就不害怕尊尼狄普。

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巴斯克斯亦多次質問Amber Heard，包括她得到電影《水行俠》角色途徑，是否曾修改面上帶有瘀傷的照片等。巴斯克斯更成功迫使Amber Heard承認，自己未如承諾般如數捐出離婚協議所得贍養費。

有著名律師稱讚， 巴斯克斯是審判庭上無與倫比的明星（unrivalled star）。巴斯克斯於1984年7月出生，父母都是哥倫比亞裔。她和父母目前都住在加州橙縣（Orange County）。

巴斯克斯精通西班牙語，2006年畢業於南加州大學（University of Southern California），其後再入讀西南法學院（Southwestern Law School）並於2010年畢業。

Amber Heard被指施暴早有前科 受害人不止Johnny Depp 【下一頁】

巴斯克斯現於國際律師事務所Brown Rudnick加州辦事處工作，擅長訴訟及仲裁案件。據其公司網站簡介，巴斯克斯擅長為客人定制攻擊及防禦訴訟策略，在處理因案件引發的聲譽管理，及危機溝通問題上擁有豐富經驗。她憑藉2021至2022年商業訴訟獲得業界獎項。

早前曾有報道，巴斯克斯和Johnny Depp因案件擦出愛火。但美國八卦新聞網站《TMZ》其後引述消息人士報道，巴斯克斯已與一名從事地產行業的英國男子交往數月。

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責任編輯：李俊儀

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