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【買樓理財】投資者用誠意打動業主　442萬購得寶花園　租金回報高過綠色債券保底息

股樓投資 16:41 2022/05/20

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股市波動，個別投資者選擇買樓投資。利嘉閣地產鮑允中表示，牛頭角得寶花園G層中低層8室，實用面積253平方呎，一房間隔，外望樓景，日前以442萬元易手，實用呎價17,470元。

鮑允中表示，上述單位去年11月以485萬元放盤，期間多次減價，而買家為同區投資客，睇樓後即日再翻睇，最終以誠意打動業主減至442萬元。他透露，目前同類單位月租約11,000元至12,000元，以月租11,000元計算，租金回報率近3厘，較綠債保證息率的2.5厘高。 

資料顯示，原業主於2015年以353.8萬元購入上址，持貨約7年，現帳面賺約88.2萬元，物業期內升值近25%。談到近期市況，鮑允中說，得寶花園本月暫錄4宗成交，目前放盤量約69個，叫價468萬元至765萬元不等。 

【多圖】白石角Silicon Hill示範單位曝光 新地︰最快下周開價 月底賣樓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

得寶花園 利嘉閣 私人屋苑

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