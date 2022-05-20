【買樓理財】投資者用誠意打動業主　442萬購得寶花園　租金回報高過綠色債券保底息

股市波動，個別投資者選擇買樓投資。利嘉閣地產鮑允中表示，牛頭角得寶花園G層中低層8室，實用面積253平方呎，一房間隔，外望樓景，日前以442萬元易手，實用呎價17,470元。

鮑允中表示，上述單位去年11月以485萬元放盤，期間多次減價，而買家為同區投資客，睇樓後即日再翻睇，最終以誠意打動業主減至442萬元。他透露，目前同類單位月租約11,000元至12,000元，以月租11,000元計算，租金回報率近3厘，較綠債保證息率的2.5厘高。

資料顯示，原業主於2015年以353.8萬元購入上址，持貨約7年，現帳面賺約88.2萬元，物業期內升值近25%。談到近期市況，鮑允中說，得寶花園本月暫錄4宗成交，目前放盤量約69個，叫價468萬元至765萬元不等。

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