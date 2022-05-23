【2022新盤】白石角Silicon Hill首張價單登場　一房折實549.28萬元起　新地：東鐵無敵價

Silicon Hill第1期公布第1號價單，入場一房折實549.28萬元起，以實用面積285平方呎計，折實呎價約19,273元。Silicon Hill最大賣點是鄰近擬建中的東鐵科學園╱白石角站，坐擁鐵路網絡優勢。新地副董事總經理雷霆以「東鐵無敵價」形容Silicon Hill首批單位定價，相信項目贏盡鐵路優勢。

Silicon Hill第1號價單資料顯示，首批116伙實用面積285至770平方呎，一房至三房間隔。發展商提供最高樓價17.5%之折扣，折實價由549.28萬元起，至最貴1,291.51萬元，折實呎價約16,461至19,929元。

Silicon Hill兩房示範單位相

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Silicon Hill三房示範單位相

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Silicon Hill第1號價單折實平均呎價約17,498元。據中原地產數字顯示，同區、同由新地發展的雲滙，本月平均成交呎價約19,023，而海日灣II則約18,617元。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑說，Silicon Hill首批單位定價較部分同區二手盤有約一成多折讓，亦與2018年區內同系新盤首批單位相若。他續說，由於東鐵線過海段已經通車，而項目鄰近擬建中的白石角鐵路站，相信能受惠其中，所以預計首批單位可於開售當日「一Q清枱」。

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