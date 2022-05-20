【港元定存】港元定存最高6.8厘 半年結前搶存戰升級

▲ 多間大小行鬥加港元定存息，搶攻綠債逾百億元向隅閒資。

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5月份已過逾半，本周港元定期存款的搶存戰加劇，竟有10間大小行鬥加息，包括花旗勁加短存，星展、工銀亞洲、交銀香港、富邦及連續兩周出招的渣打香港 （02888） 全面加短中長息，華僑永亨、大新 （02356） 、大眾財務及天星也調升不同存期年息。專家預計，加息戰將延續至半年結。

1年期激鬥 富邦2.4厘稱冠

細看各行招數，最矚目的是5月首次再有破頂息，且高處未算高，一周破天荒有3個新紀錄，乃今年首現。當中最激鬥連場是1年期，原本華僑永亨作突擊，新推1年高達2.3厘，一躍而成冠絕全城長息，但主攻綠債 （04252） 退款，亦打破星展的紀錄，因後者加0.2厘、至2.2厘。可是，昨天（19日）輪到富邦搶錢，大幅提高1年期息0.3厘，新報2.4厘，頓擊敗競敵，晉級榜首。

至於大行也罕有鬥出招，渣打本周二（17日）連環推出3個高息計劃，3個月享0.95厘、半年有1.3厘、1年更達兩厘，惟專攻大戶，門檻是200萬元新錢。同日，工銀亞洲調高3個月以上年息，目前最高息是388天，加0.2厘、至2.2厘。而美資大行花旗、本周一（16日）更勁加3個月年息0.58厘，新息率至1.38厘，但屬快閃優惠，下周六（28日）截止。

檢視5月份至今，吸存戰續升温，專家拆解5大主因：（1）港股勁玩過山車，本港走資壓力未減，金管局本周仍須出手接錢，遂令銀行力吸避險的熱錢；（2）下月已邁向半年結，業界為免流失客戶，故爭相加息留客；（3）趁本港加息前，在低息環境下，先鎖定資金成本；（4）瞄準零售綠債約125.67億元退款已解禁，同業力搶這向隅資金；（5）憧憬下半年經濟復甦，貸款恢復，高息吸存有出路。

花旗料港GDP 次季增長2.4%

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，預測本港第二季經濟按年增長2.4%，第三及第四季反彈可能較明顯，料分別增長4.6%及5.6%。今年全年GDP或增長2.5%，較政府上周修訂今年GDP升1%至2%樂觀，明年復甦有機會加快至增長3.5%。

花旗亦上調美元預測，若美元未見頂，市料港滙或再觸及7.85的弱方兌換保證範圍。廖嘉豪料，3個月內美滙指數挑戰107.41，半年及1年見107.34，長期預測目標99.33。

踏入5月第3周，正因不少港銀重手加息，令短中長息榜呈大執位。先說3個月期，最吸睛的是花旗驟加至1.38厘，罕有打入第4位，稍輸給富邦的1.4厘，小米 （01810） 旗下虛擬銀行天星（AirStar Bank）夥拍八達通為新客提供的兩厘，以及高息王眾安（ZA Bank）的6.8厘。

至於半年期，渣打新推1.3厘，追貼中銀香港 （02388） 。然而，不敵華僑永亨攻綠債客的1.38厘，以及工銀亞洲與大新的1.4厘，星展更大幅加息0.4厘、至1.5厘，跟東亞 （00023） 相同。富邦加0.3厘、至1.8厘後，頓變再闖新高的破頂息，以6個月拆息今天（20日）報1.7厘看，凸顯該台資行不惜在牌面上蝕本搶客。

綜觀其他存期，目前7天年息以集友的5.8厘稱霸，1個月年息以滙豐（HSBC）的5厘奪冠，2年期是招商永隆的2.3厘最高。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源