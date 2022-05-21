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【元宇宙】港產元宇宙平台AiR Metaverse　以「Play-to-Earn」教育民眾加速普及

14:00 2022/05/21

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本地新創科技公司Air World創辦人兼行政總裁周榮春表示，盼以遊戲方式將元宇宙概念逐步融入港人生活，降低大眾進入Web 3.0的門檻。

隨着元宇宙（Metaverse）時代來臨，各大知名品牌、企業，甚至政府機構也爭先進駐。但元宇宙對於大眾來說，卻仍像蒙了一層面紗。為加速普及化，有本地初創決定開發一款基於真實香港的元宇宙虛擬世界，同時積極與不同業界如商場及零售品牌等合作，以Play-to-Earn（邊玩邊賺）遊戲方式，將元宇宙概念逐步融入港人生活，降低大眾進入Web 3.0的門檻。

【元宇宙】Sony擬跨平台推動元宇宙　CEO：將發揮主導作用

【元宇宙】英皇娛樂旗下首位藝人　張敬軒推出NFT「HertzCity」

元宇宙被喻為互聯網的未來，但其實元宇宙背後的許多基本技術和理念並非新鮮事。本地新創科技公司Air World創辦人兼行政總裁周榮春（Terence）接受本報訪問時提到，虛擬世界已存在多年，惟外界一直對於此概念仍存有誤解，普遍只會聯想到應用於遊戲。

直至疫情爆發，遙距工作和在綫交流常態化，加上著名科技公司改名，令科技業內人士紛紛反思，如何利用科技打通現實和虛擬世界，為大眾提供更強互動體驗。

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

元宇宙如原始世界　普及仍需時

盡管元宇宙非常火熱，但現時大眾對元宇宙概念及應用的認知，仍然模糊及抽象；對於商業用戶而言，甚至可能只停留於宣傳層面。在科技界打滾超過20年的Terence坦言：

目前元宇宙如一個原始世界，很多事物和生態還處於構建階段，普及化預計仍需要約2年。作為科技公司，更有責任喚醒大眾對元宇宙的意識。

為了加速普及化，該企在今年4月推出以真實香港構成的虛擬世界AiR Metaverse，用家可以在平台上透過區塊鏈技術，建構、擁有和代幣化遊戲中的資產及建立元宇宙的經濟體系，也可透過完成任務來獲得特殊獎勵，以Play-to-Earn模式吸引港人接觸元宇宙。

夥荷李活廣場　虛實融合降低Web 3.0門檻

與此同時，該企也積極與各界合作，當中包括地產發展商、零售品牌及商場，盼能從大眾的生活中慢慢滲入元宇宙元素，令元宇宙真正能夠讓大眾投入使用，他直言：「以貼近生活方式作教育，對於大眾來說會較易入口。」Terence補充，優惠獎賞對港人來說或相較吸引，希望能夠透過虛實融合方式，讓他們更願意去接納Web 3.0這個新世代。

例如該企與荷里活廣場合作，於5月起舉行「荷里活廣場元宇宙綠色村莊歷奇之旅」活動，消費者只要在商場掃描二維碼，就可以進入不同的遊戲，例如種番茄、種花、釣魚、伐樹、回收鋁罐及膠樽等，完成指定任務後，便有機會在現實的商場中換取獎賞。

    點擊圖片放大
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Terence透露，目前平台已有逾1萬下載量，活躍用戶已達3,000人，有信心願意進入元宇宙的人數會不斷上升。荷里活廣場也預期，元宇宙活動可刺激商場的人流20%，持續為商戶提升生意。

【元宇宙】戶外NFT x 本地藝術展覽下月舉行　有MC張天賦、RubberBand等表演

記者：曾曉汶

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