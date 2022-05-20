何文田Prince Central獲批滿意紙　新增7%回贈再加推11伙　折實入場價646萬起

新地旗下何文田太子道西現樓項目Prince Central已獲批滿意紙，發展商今更新項目原有價單，新增7%折扣優惠，同時突擊加推價單第2號，涉及11伙單位。

【多圖】何文田精品豪宅Prince Central 現樓單位直擊 近旺角東站及商場MOKO【下一頁】

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Prince Central於去年3月初推出的1號價單，涉50伙，實用面積251至345平方呎，價單定價由817.3萬至1,257.6萬元，呎價介乎32,562元37,051元。以最高15%折扣優惠計，整批折實售價由694.7萬至1,068.96萬元，折實呎價介乎27,678元至31,493元。發展商修訂價單後，新增合共最高7%回贈，整批折實入場價降至646.08萬元起，至最貴994.13萬元。

而最新加推的價單第2號，涉11伙，實用面積283至684平方呎，價單定價由1,087.3萬至2,893.7萬元，呎價介乎35,884元至42,335元。折除最高折扣15%，折實售價由924.21萬至2,259.65萬元，折實呎價介乎30,501至35,985元。若計及發展商新增最高7%的現金回贈，是批單位實際入場價由859.51萬元起。

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