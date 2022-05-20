【NFT】星之子陳易希開發NFT交易平台 與本地藝術家Jimmy Rice合作 務求讓NFT普及化

星之子、創科公司Bull.B Tech創辦人陳易希及其科研團隊開發了NFT交易平台，並由支持科創和藝術的「Only and 1」公司推出，藉此希望能讓藝術家及創意工作者可以更輕易發行NFT。是次活動更與香港藝術家Jimmy Rice 合作，將其主題展覽的畫作鑄造成NFT，於實體畫作加上數碼動畫元素，為一眾收藏家帶來結合現實和虛擬體驗，與此同時，可在交易平台以信用卡或加密貨幣購買NFT，亦可於實體展覽中以港幣或信用卡購買。

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率領團隊開發此平台的陳易希表示，目前不少市民對NFT仍然不太認識，所以是次特別與「Only and 1」合作，並由研究團隊花了大半年時間開發，成功研發了集NFT交易、審查產品版權、付款等多功能於一身的NFT 交易平台，令NFT變得大眾化和平民化，讓一般市民，甚至沒有接觸過加密貨幣的市民，都可以簡單地買賣NFT，擁有自己的NFT收藏品。

「Only and 1」公司創辦人江偉傑表示，這平台目的是提供本地化的NFT交易，並且有本地科技團隊為創作者由發行NFT到推廣提供專業支援，讓不同的藝術作品可以百花齊放，即使是傳統水墨畫等畫作，都可以幫助他們轉化為NFT 數碼作品，加入數碼動畫元素，為傳統藝術品注入新生命。江偉傑又指，這次與現實畫廊合作，為市民提供結合現實和虛擬的「O2O」（online to offline）創新體驗，當市民在畫展中看到想收藏的作品，但家中沒位置安放時，可以掃瞄作品旁邊二維碼，在平台中購入畫作NFT，令NFT不再是遙不可及的科技。

「Only and 1」今次首次與本地藝術家Jimmy Rice及Shout Art Hub & Gallery 合作，Jimmy Rice將28幅畫作鑄造成NFT，並在Only and 1平台發售。Jimmy Rice的畫作在轉化為NFT的同時，亦加入了數碼藝術的動態效果，讓實體畫和數碼藝術結合，為收藏者帶來實體藝術和創新視覺效果兼備的體驗。

Jimmy Rice的作品：

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責任編輯：羅浩濂