【MPF】MPF今年急跌11% 人均供款慘蝕2.9萬

▲ MPF今年下跌11%，累打工仔共蝕逾1300億元。

「五窮月」魔咒不幸應驗！因根據晨星（Morningstar Direct）統計，強積金 （MPF）連跌5個月，截至本周三（5月18日）為止，5月份MPF平均呈負回報1.72%。今年以來更急跌11.29%，拖累打工仔合共虧損逾1,300億元，人均供款慘蝕2.9萬元，遠超政府向市民派發的1萬元電子消費券，上班族的血汗錢可謂白供一場。

專家指，環球股債仍飽受美國加息及俄烏戰事影響，縱使港股今天（20日）報復式反彈，惟5月份整體MPF回報能否由虧轉盈仍難預料，供款人想自保求生，唯有採股債多元策略，冀分散風險，且應放眼長線，毋須在弱市慌忙蝕讓，扣除買賣成本唯恐雙重虧損。

美股基金成大輸家 急挫逾18%

晨星指，年初至今首5個月，各類MPF資產皆「見紅」，甚至連低風險的港元貨幣市場基金也難倖免，微跌0.01%。至於大輸家是美股基金，急挫逾18%，中國股票也下滑18%，至於最多成員捧場的港股基金，亦插水14%，俗稱懶人基金的預設投資策略產品（DIS）也跌11%。

檢視市面上400多隻MPF，晨星指，今年表現最好是一眾保守基金，冠軍產品是交通銀行旗下保守基金，逆市升0.2%，友邦（AIA）及東亞 （00023） 的保守基金亦微彈0.1%，其餘產品普遍輸少當贏。相反，敬陪末席的是萬全美國股票，今年跌30%，宏利環球精選歐洲股票基金跌28%，永明金融大中華股票跌22%。

另一方面，恒生指數今天（20日）季檢，市料又再換馬。恒傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強回應本報查詢指，根據積金局資料，截至4月底，市面共有8隻強積金成分基金追蹤恒生指數，涉及資產約530億元，佔整體MPF資產約4.2%。

問及現市況宜揀恒指MPF抑或主動式管理的港股基金，專家認為恒指MPF較可取。鍾建強解釋，以截至4月30為止的過去一年計，與恒指掛鈎的MPF基金年率化回報大約下跌25%。反觀主動式管理的香港股票基金，同期表現較參差，由負回報20%至32%。以現時的波動市況，若是投資香港股票市場，緊貼恒指的MPF基金較穩陣。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源