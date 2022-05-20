【安全模式】Snapchat研家長控制功能　可查看過去7日聊天紀錄

▲ 社交平台Snapchat近日透露正研發一項名為「家庭中心」（Family Center）的家長控制功能。（法新社資料圖片）

人們使用社交媒體的情況亦愈來愈普及，平台用戶亦有年輕化的趨勢，因此大眾也日漸關注青少年使用社交媒體的情況。社交平台Snapchat近日透露正研發一項名為「家庭中心」（Family Center）的家長控制功能，使家長能在應用程式（App）上，查看青少年的交友聊天紀錄。

【數碼轉型】串流數據了解客戶所需 逾半受訪IT高管：可帶來更高收入

據外媒《TechCrunch》報道，Snapchat母企Snap行政總裁Evan Spiegel表示，新功能是為了讓父母更全面了解子女使用Snapchat的情況，同時改善父母對Snapchat的觀感。據美國產品情報公司Watchful分享，新的「家庭中心」功能允許父母在App上查看青少年的朋友名單；另外，父母更可以看到青少年於過7天的聊天對象紀錄，Snapchat補充指，這樣父母發現可疑人物時，便能協助青少年報警。據悉，新功能將透過家長傳送邀請通知給青少年，接受者可選擇接受或拒絕邀請。

有評論指，這個新功能不失為保障青少年的好方法之一，可以提供機會和平台讓父母更了解自己的子女，同時也可以尊重青少年的私隱，確保父母和孩子就社交媒體監察進行溝通，共同制定合適的界線。

Snap暫拒絕透露更多有關新功能的內容，惟該企早前曾表示，「家庭中心」將於未來數月內推出。

【網絡審查】Twitter推出「危機錯誤信息政策」 限制敏感、誤導性信息出現主頁

【黑客陷阱】北韓黑客用假身份求職 FBI警告企業不知情聘請亦屬違法

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！