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【蘋果AirPods】AirPods Pro 2料6月發表　外媒爆新一代無線耳機將加價

科技 15:52 2022/05/20

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外媒《macworld》報道指，AirPods Pro 2的價格恐怕會上升，傳聞售價為299美元（約2,346港元），而第一代的AirPods Pro現時在香港官網的售價為1,999元。

蘋果將於美國時間6月6日舉行WWDC 2022，傳聞第二代的AirPods Pro真無線耳機，將於發表會上現身。近日有外媒爆料，新一代AirPods將會加價。

【iPhone漏洞】iPhone關機也無用 黑客可藉低功耗模式遠距監控及入侵
 
早前已傳出iPhone 14系列可能會加價，而外媒《macworld》報道指，AirPods Pro 2的價格恐怕會上升，傳聞售價為299美元（約2,346港元），而第一代的AirPods Pro現時在香港官網的售價為1,999元。

【惡作劇】乘客用蘋果AirDrop散播空難圖片 以色列客機緊急停飛
 
第一代AirPods Pro於2019年推出，而第二代的AirPods Pro有望是時隔3年的改版，市場估計產品會有新的外觀設計、音質提升，以及提供健康整合功能。此外，為了對抗蘋果，Google也準備在秋季上市首款主動降噪真無線耳機Pixel Buds Pro，官方已經公開耳機外型，設有石墨黑及迷霧灰兩色，售價為5,990台幣（約1,587港元）。

【蘋果爭議】AirPods Pro突發出巨響致少年失聰 蘋果遭起訴

責任編輯：廖淑瑩

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