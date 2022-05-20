【有相睇】巧遇罕有靚裝單位　擔心日後買不到同樣質素　業主減價5萬即入市

部分買家為了節省成本，傾向選購連裝修的二手單位。近期有買家睇中荃灣中心一個靚裝單位，為免錯失先機，所以加快入市。美聯物業鍾家豪指，荃灣中心18座高層B室，實用面積374平方呎，原本開價480萬元，終減價5萬元，以475萬元易手，實用呎價約12,701元。

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鍾家豪透露，買家見上址裝修企理，一睇即愛上，為免日後找不到同類質素單位，所以加快決定入市。從代理提供的單位相片可見，單位有靚裝修，外望開揚山景。

資料顯示，原業主於1997年3月以188萬元購入上址，持貨25年，現帳面賺約287萬元，物業期內升值1.5倍。

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