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【有相睇】巧遇罕有靚裝單位　擔心日後買不到同樣質素　業主減價5萬即入市

股樓投資 15:54 2022/05/20

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部分買家為了節省成本，傾向選購連裝修的二手單位。近期有買家睇中荃灣中心一個靚裝單位，為免錯失先機，所以加快入市。美聯物業鍾家豪指，荃灣中心18座高層B室，實用面積374平方呎，原本開價480萬元，終減價5萬元，以475萬元易手，實用呎價約12,701元。 

    點擊圖片放大
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鍾家豪透露，買家見上址裝修企理，一睇即愛上，為免日後找不到同類質素單位，所以加快決定入市。從代理提供的單位相片可見，單位有靚裝修，外望開揚山景。 

資料顯示，原業主於1997年3月以188萬元購入上址，持貨25年，現帳面賺約287萬元，物業期內升值1.5倍。 

同場加映︰【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃灣中心 美聯物業

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