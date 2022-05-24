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市場波幅持續不斷 聰明貝塔另闢新徑

股市 11:00 2022/05/24

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受累於疫情、地緣政治，以及聯儲局加息等各類不確定因素影響，中港股市維持大幅波動。在不明朗的市況下，聰明貝塔 （Smart Beta）策略逐漸成爲了指數投資者的熱門選擇。以美國市場為例，在1645隻交易所買賣基金（ETF）中，有1219隻基金為聰明貝塔相關，而資產規模亦佔整個交易所買賣基金中的30%以上，可見聰明貝塔策略的受歡迎程度日漸提高。

活用聰明貝塔 增強投資目標

聰明貝塔，是指透過引入不同的因子於指數之中，從而令選股方法或權重有所改變，繼而達至相比傳統指數更符合投資者的投資目標，預期風險亦相對減少。另外，聰明貝塔相關的投資產品通常具有較低管理費及較高透明度的優勢。

聰明貝塔策略可以運用單一因子進行調整，也可同時將不同因子納入分析之中。常見的因子包括價值、規模、成長、波動性及動量等。例如，投資者可以透過價值偏向的聰明貝塔策略，配置於偏向價值股的投資組合。價值因子是建基於均值回歸（Mean Reversion）的精神之上，指當股價偏離其合理價值，隨著市場穩定和情緒改善，股價反彈機會較大。

聰明貝塔指數在回報上具競爭力

本港也有不少指數使用聰明貝塔策略。以恒生A股行業龍頭指數為例，此指數涵蓋中國內地11種行業，選出每一種行業的領導者，從而反映內地行業龍頭的表現。有別於傳統指數，此指數除了考慮公司市值外，亦會參考公司的純利和收入。它們衡量了選股的因子後（公司評分準則為50%市值，30%純利和20%收入），繼而挑選出名列前茅的公司。在此基礎下，倘若一間公司持續虧損，即使其為行業中的大型公司甚至獨角獸，亦未必能入選指數。這個指數的有利之處在於避開了大型但不景氣的企業，從而挑選出具價值和增長潛力的公司。

就表現而言，考慮因子的指數，或更能在股市持續波動的時候惠澤投資者。以本年度為例，滬深300指數年初至今的回報為負18.54%，而中國創業板指數更為負回報28.70%。相比之下，同樣以國內市場為基礎的恒生A股行業龍頭指數則錄得負15.75%*的回報，分別跑贏滬深300及中國創業板指數2.79%及12.95%，可見此類指數在回報上具一定競爭力。因此相關的指數基金亦漸趨大眾化，受不少機構投資者和普羅大眾追捧。

數據來源：彭博，恒生指數，ETF.com

*數據截至5月17日

欄名 : 指數恒談

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