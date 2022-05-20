【數碼轉型】串流數據了解客戶所需　逾半受訪IT高管：可帶來更高收入

▲ 有60%受訪者表示，難以整合多個數據來源，是獲取更多實時串流數據的首要障礙。（資料圖片）

串流數據（Data Streaming）是數碼轉型的重要技術，可幫助企業實時處理持續動態的資料，在電商採購、社交網絡以至金融交易領域，都非常有幫助。實時數據分析平台Confluent發表報告，指出56% IT高管都表示，串流數據能為企業帶來更高收入。

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該報告對美國、英國、法國、德國、澳洲和新加坡等地共1,950名IT高管進行調查，以了解串流數據為其業務帶來的好處、挑戰和機遇。

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報告指出，客戶滿意度是企業收入的一個主要指標，75%受訪者表示，如果無法獲得實時串流數據的洞察力，他們將失去客戶。這反映在數碼化時代下，消費者期望互動需要個性化，並能夠立即跨渠道獲得重要資訊，因此各大品牌都會更依賴實時數據來提高客戶滿意度。

數據難整合 成首要障礙

雖然串流數據與客戶滿意度和企業收入有明顯關聯，但利用動態數據並不是容易的事。報告發現，許多企業缺乏架構來整合來自不同來源的數據並從中受益，有60%受訪者更表示，難以整合多個數據來源，是獲取更多實時串流數據的首要障礙。

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責任編輯：陳卓賢