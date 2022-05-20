樂善堂社會房屋計劃-荃灣象山邨「樂屋」 已開始投入服務

▲ 負責項目的運輸及房屋局項目總監黃永雄先生與樂善堂總幹事劉愛詩女士今日到荃灣象山邨「樂屋」進行視察。

荃灣象山邨「樂屋」以閒置校舍改裝作過渡性房屋工程,在運輸及房屋局支持下,已於2022年4月下旬完結,陸續讓輪候公屋至少3年或以上之基層居民入住。負責項目的運輸及房屋局項目總監黃永雄先生與樂善堂總幹事劉愛詩女士今日到荃灣象山邨「樂屋」進行視察。

▲ 負責項目的運輸及房屋局項目總監黃永雄先生與樂善堂總幹事劉愛詩女士今日到荃灣象山邨「樂屋」參觀示範單位。

▲ 負責項目的運輸及房屋局項目總監黃永雄先生與樂善堂總幹事劉愛詩女士今日到荃灣象山邨「樂屋」參觀示範單位。

黃永雄項目總監表示,荃灣象山邨「樂屋」,是以閒置校舍改裝作過渡性房屋,項目靈活運用了新舊翼校舍之原有間隔,將6樓禮堂及其他樓層之課室和特別室改裝成145個過渡性房屋,環保之餘,減低項目成本。校舍改裝優點是窗戶足夠,樓底較高,採光度和通風充足,另學校原裝已備基本水電等裝置,省卻大規模水電裝設之時間和成本。

▲ 荃灣象山邨「樂屋」4人示範單位。

黃永雄續稱,項目對開已是主要交通樞紐,備有巴士和專線小巴公共交通工具,方便居民出入,附近亦有食肆和商店以便居民起居飲食,並能帶動社區經濟和就業,房屋對開的籃球場亦成為了居民的康樂和休憩設施。



劉愛詩總幹事表示,荃灣象山邨「樂屋」是樂善堂第二個改裝校舍作過渡性房屋之項目,由開始改裝工程到讓居民入伙約6個月,假如不是第五波新型冠狀病毒病疫情影響而令工程人員染疫,相信改裝時間可以縮短至少一至兩個月。

▲ 荃灣象山邨「樂屋」無障礙示範單位。

▲ 荃灣象山邨「樂屋」無障礙示範單位。

劉愛詩總幹事指出,是次荃灣象山邨「樂屋」項目申請反應踴躍,以有孩子的二至五人家庭為主,他們主要來自荃灣及葵青區的劏房戶。不少家庭表示,受疫情影響,家庭收入不穩定,難以應付劏房租金,荃灣象山邨「樂屋」項目猶如「及時雨」,令他們住屋開支減少至少一半,居住環境大了至少一倍或以上,單位備有客飯廳、就寢區、獨煮食位置、洗手間及淋浴間, 設備完善, 為劏房家庭締造安樂蝸。



樂善堂至今已營運8個過渡性房屋項目,當中包括翻新唐樓單位、改建校舍、以組裝合成法興建房屋以及運用酒店作過渡性房屋,提供555個單位。預計兩年內投入不同過渡性房屋項目,包括改裝西區20個唐樓單位、彩虹彩興路興建組合屋、大埔黃魚灘興建組合屋項目等,預計投入多1,588個過渡性房屋單位予基層住戶。荃灣象山邨「樂屋」申請方法: 瀏覽樂善堂網頁下載及遞交申請表格（www.loksintong.org）或到總辦事處（九龍城龍崗道61號）索取申請表格。



（特約）