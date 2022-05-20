【虛擬銀行】ZA Bank 推 520 貸款快閃優惠 用戶憑優惠碼申請指定私人貸款產品 可享520元現金獎賞

ZA Bank推出520貸款快閃優惠，用戶只要憑限時的優惠碼於優惠期內申請指定私人貸款產品，並於貸款有效期內提取貸款，即可享520元現金獎賞及其他限時優惠。

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由即日起至5月27日，用戶憑優惠碼「ZAL520」經ZA Bank App或ZA Bank官方網頁成功申請金額達50,000元或以上的「分期貸款」或信用卡賬單分期計劃「ZA 卡數師」，並且於貸款有效期內成功提取有關貸款，即可獲額外520元的現金獎賞。

與此同時，ZA Bank用戶於6月30日或之前成功申請並提取分期貸款，實際年利率將低至0.99%。全新用戶最快只需 90 秒即可獲得初步審核結果，現有用戶更只需 30 秒。而用戶於期內成功申請並提取「ZA 卡數師」，亦可享高達信用卡賬單分期金額 2% 的現金回贈，並不設上限。

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責任編輯：羅浩濂