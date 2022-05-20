【ET講股通】梁耀康：突降LPR利好（附time code）（第二版︰加入文字內容）

恒指開市報20470點，升350點，下午升幅擴大，尾市暫報20714點，升近3%。恒生科指更升近5%，暫報4282點，大市成交額1050億元。小米 （01810） 績後升逾5%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 分別升逾3%至5%。炒疫苗概念的康希諾生物 （06185） 今早股價異動，尾市升幅收窄至一成。人民銀行公布5月一年期貸款市場報價利率（LPR）維持不變，五年期LPR則大幅下調15基點，超乎市場預期，將利好哪些板塊？獨立股評人梁耀康（Dave）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：15 - 港股今日市況速覽

01：45 - 人行突降LPR 紓緩企業借貸成本

02：31 - 科技股揀龍頭 買入價上下5%止賺及止蝕

03：57 - 騰訊 （00700） 首站上望386.4元 突破可推高止賺價

04：51 - 阿里巴巴 （09988） 、小米 （01080） 股價落後 阿里較值博

07：34 - 美團 （03690） 近期勢強 受制178元早前高位

09：52 - 受惠汽車下鄉政策 比亞迪 （01211） 有貨可持有

13：21 - 長汽 （02333） 可持有待變 如失11元離場

14：15 - 煤炭價格回調不多 中國神華 （01088） 偏強或可破頂

16：01 - 潛力股推介：招行 （03968）

18：21 - 觀眾問股：博反彈吼騰訊 （00700） 定盈富基金 （02800） 比較好？

22：29 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 15.1元有貨 有無機會見16元？

25：23 - 觀眾問股：東方電氣 （01072） 8.8元買入可先持有？

27：40 - 港股收市市況速報

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恒指全日大升596點，收報20717點，大市總成交1,226億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股尾市升幅擴大，上試下降軌阻力，能否突破還看下周。人民銀行突下調5年期LPR（貸款市場報價利率），利好市場氣氛，上證升1.6%，帶動港股造好。

科技股呈強，部署上續宜嚴守止蝕，如買入價跌5%，並定好止賺位。騰訊 （00700） 升3.5%至352.2元，先看386.4元，下一步再看400元關，同時逐步推高止賺價，止蝕用買入價跌5%，或前浪底323.6元。若要拉升大市，較落後的阿里巴巴 （09988） 料受惠，股價是日升5.6%至88.05元，先看103.8元，若突破，再看120元水平，以79.9元止蝕。惟要留意若升市僅屬假突破，阿里調整壓力料較大。美團 （03690） 升4.5%至173元，宜待突破178元阻力才追貨，並以該水平作止蝕。

汽車煤炭股續持有 招行望獲估值修復

汽車股方面，比亞迪 （01211） 升3.5%至268.6元，持貨者可續持有，政策始終有利汽車股，特別是新能源車，下一站看270元、280元，逐步推高目標價及止賺位，回調5%或失守250元離場。長城汽車 （02333） 升0.3%至12.4元，失守11元離場。

煤炭股可續持有，有機會再破頂，神華 （01088） 升3.4%至25.7元，若突破26.55元，可看27、28元，止蝕用22.85元。

潛力股可留意招行 （03968） ，股價升7.3%至49.1元。一來市場氣氛改善，二來業績表現理想，三來已聘任新行長，估值有機會獲修復，目標先看下跌裂口底部55元，下一步看60元，失守40.6元止蝕。

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