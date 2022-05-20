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【元宇宙】蘋果AR/VR頭戴裝置已向董事會展示 傳最快今年發布明年上市

環球政經 18:33 2022/05/20

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蘋果（AAPL）傳聞已久的AR/VR頭戴裝置，有傳最快至今年底就會正式面世，下年年初正式上市發售。據知情人士透露，蘋果高管上周向公司董事會成員，展示了即將推出的AR/VR頭戴設備，意味該裝置的開發已進入最後階段。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

在最近的一次蘋果董事會會議中，蘋果高管向董事們展示了AR/VR頭戴設備，蘋果於最近數周還加快了開發名為rOS（Reality OS），該作業系統將在AR/VR頭戴設備上運行。種種跡象表明，這款新產品將可能會在未來幾個月內首度亮相。

蘋果以今年年底或明年發布這款產品為目標，並計劃於2023年推出市場。蘋果會先選擇在今年6月的全球開發者大會（WWDC）上進行產品預覽，但應用內容不足加上機身過熱問題，或會令計劃推遲。

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據了解，新產品配備的處理器性能，媲美蘋果最新的Mac電腦，此外亦配備了超高解像度的屏幕。首個型號將同時提供VR及AR功能，但該公司亦同時在開發代號為N421的獨立AR眼鏡，預計將會在2030年前發表。擴增實境的AR有別於虛擬現實的VR，擴增實境會將數碼訊息及影像，疊加於現實世界的畫面上。

至於目前的AR/VR頭戴設備，開發代號為N301，自2015年左右開始開發。公司副總裁Mike Rockwell領導了該項目，該項目也由蘋果前硬件工程負責人Dan Riccio監督。該公司擁有大約2,000名員工，作為技術開發小組（TDG）團隊的一員，從事該設備的開發工作。

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責任編輯：嚴浩文

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