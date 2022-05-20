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美國擬立法打擊汽油抬價行為 成功過眾議院

環球社會熱點 15:36 2022/05/20

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俄烏戰爭等因素促使能源價格飆升，部分地區油站更警告油價或加價至每加侖10美元。美國眾議院周四（19日）通過一項能源法案，計劃通過打擊能源公司涉嫌抬價的行為，試圖降低汽油等能源的價格。

【俄烏戰爭】阻糧食出口 聯合國憂爆發饑荒 【下一頁】

眾議院以217票贊成對207票反對的票數，通過名為《The Consumer Fuel Price Gouging Prevention Act》的法案。沒有共和黨議員投贊成票，預料於參議院通過的機會不大。

法案將授權總統發布緊急能源公告，將企業用過度和剝削方式抬高油價等能源價格列為非法，同時擴大聯邦貿易委員會調查及解決能源企業潛在價格欺詐行為的權力。

不過法案並無提供價格門檻的細節。

聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1% 【下一頁】

有4名眾議院民主黨人倒戈投反對票，包括緬因州眾議員戈爾登（Jared Golden）、德州眾議員弗萊謝（Lizzie Fletcher）、佛州眾議員墨菲（Stephanie Murphy）及紐約眾議員賴斯（Kathleen Rice）。

德州為美國最大能源生産州，該州民主黨眾議員岡薩雷斯（Vicente Gonzalez）也對法案持謹慎態度。他憂慮執法機構難以搜集價格欺詐的實質證據，認為法案會對能源行業不公平。

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責任編輯：鄭錦玲

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