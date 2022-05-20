【強強聯手】Audi推動數碼化　車內娛樂系統加入Apple Music

▲ 近日，德國汽車品牌奧迪（Audi）宣布將與蘋果（Apple）合作，將Apple旗下的音樂軟件Apple Music加入至Audi大部分汽車的娛樂系統內，推動汽車數碼化。（官網圖片）

消費者對汽車的性能和設計要求不斷提高，因此汽車製造商也想方設法與不同企業合作，為求能突圍而出。近日，德國汽車品牌奧迪（Audi）宣布將與蘋果（Apple）合作，將Apple旗下的音樂軟件Apple Music加入至Audi大部分汽車的娛樂系統內，推動汽車數碼化。

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據外媒《MacRumors》報道，Apple Music的軟件將會自動無線更新，加入在歐洲、北美和日本大部分2022年款的Audi車內的娛樂系統。車主只需在娛樂系統更新後，打開「Apple Music」應該程式，按照屏幕上的說明登錄Apple ID，然後輸入發送到手機的驗證碼，即可立即使用Apple Music的功能。

Audi產品營銷經理Christiane Zorn表示，是次合作除了標誌兩企發展的一大進步，也使客戶能在車內享受個性化的音樂。此外，Christiane Zorn透露Audi正有系統地推動汽車數碼化，相信汽車將會成為人們第三生活空間。

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責任編輯：文睿

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