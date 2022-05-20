【疫後新常態】研究：近半港人接受無人便利店　疫下光顧實體店意欲跌14%

▲ 研究顯示近半受訪港人接受無人商店。(資料圖片)

疫情影響世界各地消費者習慣，雖然網購更為盛行，但實體購物經驗始終難以取代，因此亦衍生無人店舖的概念，運用各種自動化科技，消費者在無接觸下完成購物流程。日本早在2020奧運期間已於高輪GW車站開設無人店舗「TOUCH TO GO」，預定加速在日本全國推行。無人商店在本港雖不算普遍，但有報告認為，這些店舖在香港將愈來愈多。

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於香港的消費者在疫下對實體店購物亦有轉變，據安迅士網絡通訊（Axis Communications ）委託分析機構Milieu Insight製作《消費者對無人商店體驗的偏好》報告，訪問1,000名本地消費者，發現對比疫前及後疫情下，香港消費者在光顧實體商店或在店內購物的意慾平均下降14%。原因是全渠道銷售增加及消費者傾向使用流動及網上購物服務。

最期望有自助結帳

相比之下，香港消費者對無人商店的接受程度高。雖說只得58%受訪者了解無人商店體驗，但有9成受訪者更願意在特定類型商店接受無人體驗，以便利店（49%）、超級市場（42%）、雜貨店（36%）等為首。對於無人商店的期望，有66%受訪者認為無人商店應設有自助結帳，及使用二維碼出入的自動閘機。報告提到，雖然緊急即時支援並非首三大期望，但亦有逾3分之1的受訪者希望無人商店提供緊急支援，或至少1名職員當值應變。

不過，本港受訪者反映實體店購物有優勢，包括可即時取得商品、取得銷售員建議、省錢、親身感受產品及享受購物體驗。首3位最頻繁光顧的商店類型，包括商場和百貨公司（74%）、超級市場（73%）及雜貨店（63%）。在支付模式方面，有52%消費者傾向使用無接觸支付，另有36%希望使用自助結帳櫃檯。

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責任編輯:王浩賢