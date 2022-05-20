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【澳洲大選】聚焦生活成本危機 民調指在野工黨領先

環球社會熱點 14:47 2022/05/20

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澳洲周六（21日）舉行大選，生活成本危機成為今屆焦點。最新民調顯示總理莫里森領導的自由黨與國家黨執政聯盟，工黨領先約6個百分點。不過莫里森周五（20日）表示他有信心能勝出選舉，又指連任後將帶領澳洲克服生活成本危機。

通脹高企影響 英首市宣布生活成本緊急狀態 【下一頁】

是次選舉將改選眾議院全部151個席位、以及參議院76席中的40席。政黨取得過半眾議院席位、即最少76席將組成執政政府。

總理莫里森（Scott Morrison）率領的自由黨（Liberal Party）與國家黨（National Party）執政聯盟，與艾博年（Anthony Albanese）率領的工黨（Labor Party），繼續在大選前夕積極拉票。

《Australian Financial Review 》公佈Ipsos的民調，顯示工黨支持度為53%、自由黨與國家黨支持度為47%，在野黨以6個百分點優勢保持領先。若計及兩黨以外的獨立人士或黨派，近3分1選民會選擇投票予綠黨等少數派政黨及獨立候選人，預料工黨得票率36%僅多執政黨1個百分點。

《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）早前進行的民調指，工黨支持度由兩周前的54%降低至51%，領先優勢收窄僅多自由國家聯盟3個百分點。

俄烏戰爭阻糧食出口 聯合國憂爆發饑荒 【下一頁】

莫里森對民調趨勢感到鼓舞，周五表示有信心勝出選舉。他強調過去3年澳洲的經濟成果，指自己有能力帶領澳洲面對生活成本危機。

艾博年同日與前總理吉拉德（Julia Gillard）在阿德萊德（Adelaide）拉票，同時大打經濟牌。他指當地薪金按年僅增長2.4%創1998年新低，遠低於最新通脹率5.1%，人工變相倒退2.7個百分點。艾博年批評莫里森執政失敗，承諾會提高民眾薪酬。

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責任編輯：郭麗明

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