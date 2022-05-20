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【京東618購物節】京東618購物節加時　將於下周一晚上8點開始至下月20日

股市 18:15 2022/05/20

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【電商購物節】京東升6%　618購物節將於下周一晚上8點開始至下月20日

京東 （09618） 公布，京東618電商購物節將於下周一（23日）晚8點全面開始，直至6月20日。期間，公司不僅將為消費者帶來海量新品、大牌好物，每滿299減50等超值優惠，更將有「全鏈路服務」，為用戶提供全週期、全渠道、全場景、全時段的服務保障。

京東收市升5.9%，收報211.6元。

去年京東618購物節，由6月1日凌晨到6月18日24時京東618大促動累計下單超3438億元人民幣，再創下新紀錄，較2020年的2692億元人民幣增長28%。今年則由5月23日開始，直至6月20日。

京東零售CEO辛利軍錶示，今年京東618依託於有責任的供應鏈，京東不僅要在關鍵時刻努力成為消費者信賴的代名詞，成為品牌、商家穩定發展的合作夥伴，更要儘自身所能，在經濟發展、保障民生等方面發揮自身的最大價值。

而在助力鄉村振興和保證就業方面，今年京東618將繼續推動鄉村產業帶的發展，助力高質量農產品和消費升級的正循環，讓百萬農戶增收。今年的京東618，預計將有超千萬人直接和間接地參與其中。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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編輯：姚卓然

 

港股 網上購物 京東集團—SW（09618）

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