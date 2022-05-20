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【消費情報】圓方「春夏時尚消費賞」 消費滿2,000元即享100%回贈 周一至四戲票半價優惠

理財智慧 14:36 2022/05/20

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ELEMENTS圓方宣布於5月21日至6月30日期間，舉辦「春夏時尚消費賞」活動，提供高達100%回贈獎賞。顧客於商場內以指定之電子貨幣即日單一消費滿2,000元，即享合共總值2,000元獎賞。另憑指定消費亦可享總值港幣10,000元驚喜禮遇，當中包括PREMIERE CINEMAS電影禮券及商戶電子禮券，各款電子禮券分別適用於場內逾百間人氣商戶，包括De Beers Jewellers、POMELLATO、Salvatore Ferragamo等。商場亦特別推出「周末美容驚喜賞」，在指定日子於美容及護理商戶消費滿2,000元，即可獲2,000元獎賞。除此之外，即日起至8月31日，逢星期一至四（公眾假期除外）於PREMIERE CINEMAS購買正價戲票可享半價優惠。

【iM會客室】5月「理財月」: 「MPF短中長綫部署」

春夏時尚消費賞

由5月21日至6月30日，顧客於ELEMENTS圓方以指定之電子貨幣即日單一消費滿港幣2,000元，即可享總值2,000元獎賞，包括總值200元指定消費美容電子禮券、總值800元指定消費餐飲電子禮券及總值1,000元指定消費商戶電子禮券。

另消費滿8,000元，亦可享合共總值3,000元獎賞，包括總值200元指定消費時尚服飾電子禮券、總值300元指定消費美容電子禮券、總值1,300元指定消費餐飲電子禮券、PREMIERE CINEMAS電影禮券2張及總值1,000元指定消費商戶電子禮券。

此外，消費滿30,000元，更可享合共總值10,000元獎賞，包括總值800元指定消費時尚服飾電子禮券、總值1,200元指定消費美容電子禮券、總值1,600元指定消費餐飲電子禮券、PREMIERE CINEMAS 電影禮券2張及總值6,200元指定消費商戶電子禮券。

周末美妝驚喜

由即日起至5月29日，逢星期五至日於指定美容及護理商戶即日電子消費滿2,000元，即享總值2,000元獎賞，包括總值1,000元指定消費美容電子禮券及總值1,000元指定消費商戶電子禮券。

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驚喜電影禮遇

由即日起至8月31日，憑推廣碼「PE50」購買PREMIERE CINEMAS正價戲票（逢星期一至四 ，公眾假期除外）即可專享5折優惠，一覽Marvel英雄電影《奇異博士2: 失控多元宇宙》、由Tom Cruise主演的《壯志凌雲：獨行俠》、由楊紫瓊領銜主演的《奇異女俠玩救宇宙》及動畫迷期待以久的《劇場版 咒術迴戰 0》等連場好戲。

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矜貴滋味迎接端午節

臨近端午節，商場多間知名食肆推出多款充滿驚喜的特色糭子。尚鮑REIGN為顧客帶來由米芝蓮星級大廚監製，以名貴食材入饌的fusion糭，包括野生紐西蘭黑金剛鮑魚松露糭及南非鮑魚瑤柱上海糭，鮑魚鮮味滲透於飯粒之間，香氣四溢；十里湘薈及稻成亞丁京川料理推出讓人垂涎欲滴的上海五福糭，包括牛肝菌鮮肉糭、傳統鮮肉糭、蛋黃鮮肉糭、白米桂花豆沙糭和紫米豆沙糭，滿足喜歡嚐新的顧客；而百樂潮州酒家則以傳統的潮汕食材炮製出應節佳品，推出特色潮州糉 — 招牌極品糭及福果芋泥鹹水糭。

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國際品牌春夏首飾

商場多個國際高級時尚品牌推出新季單品，包括De Beers Jewellers經典Talisman鑽石原石珠寶系列，將未經打磨的鑽石原石與拋光美鑽互相搭配，呈現出個性化的現代感；POMELLATO寶曼蘭朵全新炫彩Iconica系列雙環戒指及耳環，運用絢麗璀璨的藍寶石、祖母綠與紅寶石等，完美詮釋了成雙成對的浪漫概念；Salvatore Ferragamo推出的Ferragamo Cage Bag以圓桶形籠式結構造型，配以鉚釘裝飾，為手袋帶來更清晰的輪廓及獨特的線條美學，而手袋内部的皮革收納袋可取出替換，輕鬆變換各種風格。

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高達4小時免費泊車優惠

商場亦為顧客帶來高達4小時免費泊車優惠。憑PREMIERE CINEMAS即日電影戲票2張，可享2小時免費泊車優惠；或憑即日電子消費滿400元，可享4小時免費泊車優惠。此外，由即日起至7月31日，顧客換領泊車優惠時，更可額外獲得總值685 Shell元優惠券。

ELEMENTS圓方「春夏時尚消費賞」詳情

推廣日期：2022年5月21日至6月30日

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）、金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

ELEMENTS圓方「周末美妝驚喜」詳情：

推廣日期：即日起至2022年5月29日（逢星期五至日）

禮品換領處：火區1樓（TUDOR店側，開放時間為上午10時至晚上10時）、金區2樓（FRANCK MULLER店側，開放時間為正午12時至晚上8時）

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責任編輯：嚴浩文

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