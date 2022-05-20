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【內房危機】金科服務大瀉兩成　據指金科協商債券展期、另禁止散戶購買境內債並只限沽出或持有至到期

股市 13:26 2022/05/20

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【內房危機】金科服務大瀉兩成　傳金科協商債券展期、另禁止散戶購買境內債並只限沽出或持有至到期

在金科股份（深：000656）傳出債務展期之際，公司禁止個人投資者買入其發行的境內公司債券，令市場加深對其信用狀況的擔憂。在港股上市物管股的金科服務 （09666） 曾低見18.4元，現大瀉19%，報19.28元，創近3個月低。

內媒報道，有傳重慶國企正組團與金科接觸，進行整體股權談判，這些國企包括重慶渝富、重慶兩江新區產業發展集團、重慶城投、重慶地產集團等。金科集團高層表示，確實有引入戰投的計劃，並正在接觸。另外，就有傳公司正籌備發行20億元小公募，分別歸還5月28日到期的「20金科03」本金12.5億元和7月8日到期的「19金科03」本金6.96億元。金科回應指稱，小公募發行可能存在不及預期的風險，「20金科03」也存在展期風險。

另外，金科地產昨在深交所公告指，金科股份將於5月20日起，針對「19金科03」、「20金科01」、「20金科02」、「20金科03」、「20金科04」、「21金科01」、「21金科03」和「21金科04」，調整上述債券投資者適當性管理安排，調整後上述債券僅限專業投資者中的機構投資者買入。不過，個人投資者則只可以選擇繼續持有到期或選擇賣出債券，調整同樣自5月20日生效。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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編輯：姚卓然

債券 港股 沽出 金科服務（09666） 金科股份（深：000656） 深圳證券交易所 民企內房股 物業管理股

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