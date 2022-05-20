【港股午市速睇】恒指走勢靠穩   康希諾生物今早股價波動

恒指企穩保歷加通道中軸

昨日港股弱勢跌逾500點，再次險守2萬點關口。隔晚美股微跌不足百分之1，今早恒指見反彈。恒指開市報20470點，升350點，今早曾上試20602最高位。半日收市報20489點，升368點，再次企穩保歷加通道中軸之上，成交額625億元。

國企指數中午收報7046，半日升146點；科技指數則升143點，半日收報4234點。

小米首季盈轉蝕

小米 （01810） 今早升4.8%，半日收市報11.62元。昨日小米公布首季業績，錄得5.88億元人民幣虧損，跟去年同期賺78億元人民幣相比，今年首季由盈轉虧。以非通用會計準則計算，經調整淨利潤為28.59億元人民幣，按年大跌53%。期內集團收入則為733億元人民幣，按年跌4.6%

小米首季智能手機出貨量共3850萬部，比去年4940萬部減少2成2；IoT與生活消費產品按年增長7%，互聯網服務收入則按年增加8%。

公布業績前小米已預告，受中國內地疫情影響，已通知供應商未來幾個季度，訂單將會減少約2成。

康希諾創一個月新高

康希諾生物 （06185） 今早股價波動，曾衝高至85.5元始回落，半日收報77.6元，升9.2%。

唐布諾最新研發的腺病毒載體新冠疫苗克威莎（CONVIDECIA），被列入世衛「緊急使用清單」，有望成為全球新冠疫苗實施計劃產品名單。

康希諾生物管理層公告，克威莎納入「緊急使用清單」後，公司仍需與意向國家磋商，如海外國家增加採購和使用該疫苗，將有利公司業務發展。