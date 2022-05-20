【北韓疫情】累計200萬人發燒 金正恩或未打疫苗

北韓近期爆發新冠肺炎疫情，當地發燒人數不斷增加。北韓統計數據顯示截至周四（19日）下午，北韓已累計錄得逾200萬宗發燒個案。北韓亦透露目前累計65人死亡。南韓情報部門估計，北韓領袖金正恩尚未接種新冠疫苗。

北韓官媒加緊宣傳防失民心 增逾26萬發燒 【下一頁】

北韓當局指截至周四（19日）下午6時，單日新增逾26.3萬人發燒，其中逾24.8萬患者已痊癒。同日新增2宗死亡個案。

北韓官媒《朝中社》引述北韓緊急防疫司令部統計數據，指由4月底至本月19日下午，當地累計共有逾224萬宗發燒個案，其中逾148萬宗患者已痊癒。北韓透露，目前有近75.5萬發燒患者正接受治療，累計65人死亡。

北韓推祟奇招治新冠 教民眾鹽水漱口飲金銀花茶 【下一頁】

北韓單日新增患者數目於周日（15日）見頂，錄得近39.3萬宗，其後連續4日保持低於30萬宗水平，單日新增個案正不斷下降。但南韓國家情報院周四質疑數據可信度，指北韓每日通報相關數據旨在穩定民心，突顯官方防控疫情的政績。

南韓國會情報院亦指，綜合考慮各種情況，推測金正恩尚未接種疫苗。相關人士稱，推測北韓尚未引進新冠疫苗。但南韓同時指考慮到官媒《勞動新聞》周二（17日）報道，接種疫苗可預防感染，估計北韓當局亦開始意識到接種疫苗的必要性。

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責任編輯：李俊儀