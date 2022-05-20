英國警方結束首相府派對門調查 共發126張告票

英國首相約翰遜此前被揭封城期間參加首相府派對，遭英國倫敦警方調查。英國警方周四（19日）宣布結束派對門事件調查，合共調查了首相府8日的聚會，已發出126張罰款告票。英國政府指，高級公務員格雷的獨立調查報告將會盡快公開。

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英國倫敦大都會警察周四宣布，正式結束派對門調查，涉及2020年5月至2021年4月期間，一共8日內舉行的首相府聚會。警方一隊12人組成的小組負責詳細調查345份文件，包括電郵、日記、閉路電視紀錄等。

警方指已對83人發出126張定額罰款告票。其中53張告票發給男性，73張告票發給女性，代表有部分人收到多過1張告票。

約翰遜（Boris Johnson）夫婦及英國財相辛偉誠（Rishi Sunak）早前已收到告票，約翰遜發言人周四證實，約翰遜未再收到罰款告票，大都會警察確認不會再採取進一步行動。約翰遜早前一再致歉，但強調未有刻意違反規定，出席前不知是派對。

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英國政府早前委任格雷（Sue Gray）進行獨立調查，內容至今尚未公開，據報多名保守黨議員將視乎報告內容，決定是否繼續支持約翰遜。英國政府官員指，將盡公布開格雷報告，但指未必能夠在下周前公開。

英國罪案及警務國務大臣莫陶斯（Kit Malthouse）表示，約翰遜已就事件道歉，希望能夠開始處理一些英國正面臨的重大問題。惟反對黨再度呼籲約翰遜辭職，工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer） 形容，派對門反映現時內閣的文化，而約翰遜正是帶頭人。

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責任編輯：李俊儀