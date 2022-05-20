【智能購物車】前Amazon工程師成立創初　推自助結賬購物車

▲ 當購物者將商品放入購物車時，智能購物車就會自動進行結算。（Veeve）

美國實體店銷售數據出現好轉，據Mastercard SpendingPulse零售報告，4月的美國店內銷售按年增長10%，而電商交易則下降1.8%。

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由前亞馬遜（Amazon）工程師成立的創初公司Veeve，就推出自助結賬購物車，為消費者返回實體店購物帶來更方便的體驗。

貨品放入車內 自動結賬

Veeve是一家位於西雅圖的智能購物車初創公司，由兩名前亞馬遜工程師在2018年成立。智能購物車配備鏡頭和傳感器，當購物者從貨架上挑選商品並將其放入購物車時，智能購物車就會自動進行結算，讓購物者跳過排隊結賬的過程，直接在其賬戶中結賬算。

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自去年11月起，連鎖雜貨店Albertsons已開始在其愛達荷州和加利福尼亞州的兩家分店測試Veeve智能購物車。該公司現正擴大與Veeve的合作關系，將智能購物車添加到更多的地方，目標是在數十家分店中使用。

解決勞動力短缺問題

Veeve行政總裁Shariq Siddiqui表示，大眾對智能購物車的接受程度和使用率都很高。他指出：「對於零售商來說，這項技術可以幫助他們解決勞動力短缺問題，讓收銀員騰出時間來擔任其他工作。」

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責任編輯：陳卓賢