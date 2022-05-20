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【網絡審查】Twitter推出「危機錯誤信息政策」　限制敏感、誤導性信息出現主頁

科技 13:15 2022/05/20

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Twitter補充，該政策不會完全封鎖具有誤導性帖文，強調將會「出於問責目的保留此內容」（Preserve this content for accountability purposes）。（官網截圖）

Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）日前宣布暫停收購Twitter，更使Twitter捲入假帳號爭議，弄得滿城風雨。但Twiiter並沒有因此停下腳步，近日宣布推出「危機錯誤信息政策」，限制社會情況較混亂時，平台上敏感和誤導性的信息出現在主頁面。

【表情符號】全球Emoji最新調查報告出爐　Twitter用戶最愛用哪些表情符號？

據外媒《Tech Crunch》報道，為確認帖文的真確性，Twitter表示將會邀請有可信性的公共機構，如衝突監察組織、人道主義組織和記者等驗證。如果發現帖文具有誤導性或錯誤資訊，用戶瀏覽該帖文時，便會顯示警告通知，另外，帖文的點讚、轉發和分享功能也會禁止使用，並向用戶提供連結至相關政策內容查閱。更重要的是，具有誤導性的帖文也會停止出現在平台主頁、搜索或瀏覽中。

Twitter補充，該政策不會完全封鎖具有誤導性帖文，強調將會「出於問責目的保留此內容」（Preserve this content for accountability purposes），因此涉嫌違規的帖文仍會保留在平台上，用戶只需點擊警告即可查看帖文。 

Twitter負責人Yoel Roth發表文章指，內容審查不該是「留下」或「刪除」內容，該企認為限制具有誤導性的帖文傳播量，不但可以將其影響減到最低，同時仍可以保障用戶的言論自由。

【Twitter】Twitter全面改朝換代？　高層擬離職兼暫停招聘

【Twitter】特朗普起訴Twitter封殺帳號　遭法院駁回

責任編輯：文睿

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