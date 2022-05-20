【尊尼狄普誹謗案】前度證Johnny Depp酗酒吸毒 打交會擲酒樽

荷里活男星尊尼狄普（Johnny Depp）控告前妻Amber Heard誹謗案周四（19日）繼續審訊。尊尼狄普前度Ellen Barkin作供指，她與尊尼狄普在1997年拍電影時，尊尼狄普在酒店房內與其他人爭執期間，突然向她的方向擲酒瓶，無撃中任何人。

Amber Heard細妹作供 證Johnny Depp曾打家姐 【下一頁】

庭上播放美國女星Ellen Barkin在2019年預錄的證供，她表示在90年代與尊尼狄普相識，當時已知他酗酒及煙不離手，亦不忌諱在她面前吸食可卡因及大麻等毒品。Barkin指，兩人1994年開始發展性關係，平均每星期見面3至4次，直至尊尼狄普不滿她回家數日，於是提出分手，這種關係維持約5個月。

Barkin憶述有一次尊尼狄普看到她背部被抓傷後暴怒，指責她與別人偷情，不斷質問她的行蹤。因此Barkin認為尊尼狄普控制欲強、嫉妒心重。

兩人分手後再次相遇，於1997年在拉斯維加斯拍攝電影「Fear and Loathing」。Barkin與多人身處拍攝的酒店房間，尊尼狄普亦在場。他突然與朋友發生爭執，更無故向Barkin方向擲酒瓶，沒有撃中任何人。

Barkin稱，已忘記該酒瓶是空還是滿，亦無法回憶當時有甚麼人。

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音樂製作人Bruce Witkin於2017年與尊尼狄普反面，他作證指尊尼狄普在年輕時曾指討厭吸毒，但2014年卻目睹他與在Aerosmith結他手Joe Perry在自己面前吸食可卡因，深感震驚。

Witkin稱，尊尼狄普曾多次試圖戒掉毒癮但失敗，認為令他吸毒的原因與Amber Heard無關。

尊尼狄普前經理人Tracey Jacobs指，她幫助尊尼狄普發展星途，但可惜尊尼狄普因酗酒及吸毒自毀事業，又指這種情況愈來愈嚴重，他的工作態度惡劣。

尊尼狄普前精神病醫生Alan Blaustein表示，他利用藥物應對童年承受的精神創傷，亦向他訴說與Amber Heard關係充滿痛苦、沮喪及憤怒，對結婚抱遲疑態度。

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責任編輯：郭麗明