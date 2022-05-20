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馬斯克遭空姐指控性騷擾 露體兼要求做色情按摩

環球社會熱點 12:35 2022/05/20

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全球首富馬斯克繼捲入尊尼狄普與前妻Amber Heard的官司後，再遭空姐指控性騷擾。空姐指控馬斯克曾在私人飛機上露體及非禮她，又主動要求她提供色情按摩服務。美媒披露文件，聲稱馬斯克旗下公司SpaceX曾向空姐支付25萬美元（約195萬港元）作掩口費。

Taylor Swift獲紐約大學頒榮譽博士 寄語不要為嘗試感羞恥 【下一頁】

美國新聞網站《Business Insider》引述事主好友及文件内容，指事發於2016年，這名空姐當時為SpaceX公務機隊的機組人員。

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空姐向朋友透露，她成為空姐後被推動考取按摩師牌照，以便在工作期間可為馬斯克（Elon Musk）按摩。

據悉，空姐當時在馬斯克購買的Gulfstream G650ER私人飛機上工作。她指控馬斯克要求她入房為他全身按摩，當時他全身赤裸僅以被子覆蓋下半身。

她聲稱馬斯克突然向她暴露勃起的私處，並未經她同意就觸摸她的腿部。

這名空姐更指控馬斯克當時提出，如果她願意做得更多就會購買一匹馬給她，暗示空姐提供色情按摩服務。

全球首富都係租樓族 馬斯克平價寓所首曝光 【下一頁】

空姐拒絕了馬斯克的要求，但其後她開始覺得自己似乎遭到報復，包括遭公司削減飛行班次使其壓力大增。

她其後聘請律師向SpaceX投訴馬斯克的行為。而SpaceX向空姐支付了25萬美元，與空姐達成了不起訴及保密協議。

《Business Insider》就事件詢問馬斯克，馬斯克回應指此事情並非這麼簡單，形容媒體出於政治動機作出扭曲的報導。

馬斯克又表示如果他有性騷擾傾向，也不太可能30年來才首次有人作出這類指控。

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責任編輯：鄭錦玲

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