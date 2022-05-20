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【石Sir午市閒談】今日推介華能國電、時代電氣、信義光能

股市 12:32 2022/05/20

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恒生指數中午收報20489點，升368點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介華能國電 （00902） 、時代電氣 （03898） 、信義光能 （00968） ，詳情待石Sir為你分析。

Time code：

00：30 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

03：10 –華能國電 （00902）     或造雙底

05：00 –信義光能 （00968）     見一個月新高

07：50 –時代電氣 （03898）     見一個月新高

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

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港股 華能國際電力股份（00902） 信義光能（00968） 時代電氣（03898） 石鏡泉

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