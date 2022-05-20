【大灣區】研究：逾八成受訪港青看好灣區事業發展機會　文創金融成大熱

▲ 滙豐與香港青年協會（下稱「青協」）青年研究中心於昨（19日）公布「香港青年在大灣區就業競爭力」研究報告發現，受訪的720名有意到粵港澳大灣區其他城市發展的本地大學生，逾5成（52.5%）想到深圳發展，其次為廣州有19.4%。（黃顯晴攝）

港府近年強調「粵港澳大灣區」能為香港青年帶來發展機遇。滙豐與香港青年協會（下稱「青協」）青年研究中心於昨（19日）公布「香港青年在大灣區就業競爭力」研究報告發現，受訪的720名有意到粵港澳大灣區其他城市發展的本地大學生，逾5成（52.5%）想到深圳發展，其次為廣州有19.4%。

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研究於去年3月至12月期間進行，邀請本港大專院校三年級以上學生填寫網上問卷。結果反映，有意到大灣區發展的學生，最想從事的3個行業，分別為「文化及創意」（17.9%）、「金融服務」（17.6%）及「科技與創新」（17.2%）。當中分別有84.1%和84%受訪大學生認為，大灣區的事業發展機會和市場規模具相當吸引力，亦有七成人認為，是人脈網絡及培訓機會。

赴內地發展競爭大 需跟中外人才競爭

青年研究中心主任陳瑞貞引述調查指，現時大灣區對香港人才有特別需求的行業，主要有專業服務業、金融業、創新科技、可持續發展的綠色產業、文化創意以及新興行業。但有受訪專家指出，內地跨國企業傾向從世界各地招募人才，而香港青年只是企業其中的目標對象，部分熱門城市如深圳和廣州更是全國人才競爭之地。所以，香港青年在招聘過程中，不單要與內地人才競爭，更要與海外人才爭取受聘機會。

陳瑞貞續指，相對於內地青年，香港青年在大灣區發展仍具備一定優勢。如香港青年普遍具專業精神、國際視野、可持續發展思維、較靈活變通、英文能力高及擅於運用電腦軟件。而且不少受訪專家和僱主認同，香港青年英語能力相對較強，兼具國際視野，能幫助內地企業提升服務質素，走向國際市場。

此外，他們又認為香港青年的自學能力高，能夠適時學習新技能和新知識，以應對各種轉變及掌握解決問題的方法，有助於適應職場發展。但陳瑞貞強調，香港青年現時在大灣區發展仍面對不少挑戰。

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港青內地缺人脈挑戰大 專家倡邀先行者分享

據網上調查結果顯示，受訪者普遍面對3方面挑戰，一是缺乏內地人脈網絡（52.6%）、其次是面對內地的人才競爭（49.3%）以及缺乏對內地相關制度的認識（48.9%），包括法律、商貿及稅務制度。她認為企業可邀請先行者作經驗分享、推行師友計劃以及組織互助社群，支援有意在大灣區發展的香港青年。

滙豐集團企業可持續發展部未來技能環球總監招智輝表示，人才競逐和流轉是國際趨勢，故香港大學生應保持開放心態，不要將個人發展局限在香港，應好好把握大灣區的發展機遇，持續提升個人競爭力。

他指，同學可視內地工作為個人職涯的發展階梯，無論將來選擇回到香港或到海外發展，相關的工作經驗亦有助提升自身的職業流動性及豐富職涯發展。

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記者：黃顯晴

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