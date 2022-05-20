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騰訊700炒波幅攻略　下半年才作長線部署？

股市 18:23 2022/05/20

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騰訊 （00700） 收報352.2元，升3.5%。昨日騰訊公布首季業績，純利按年跌23%至255億元人民幣，收入接近「零增長」，兩者均遜市場預期。騰訊長短線買入策略應怎部署？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：小米 （01810）解讀人行減LPRTesla（TSLA.US）、中海油 （00883）中國電力 （02380）小米 （01810）騰訊 （00700）比亞迪 （01211）Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？4隻收息股策略恒指上望目標中銀香港 （02388）滙豐 （00005）美團 （03690）國泰航空 （00293）吉利 （00175）比亞迪 （01211）騰訊 （00700）京東 （09618）2隻汽車股推介中移動 （00941）阿里巴巴 （09988）科技股Bitcoin港股推介

*追加：《ET財智Talk》晉達特約：市況不明 優質投資你要知

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