騰訊700炒波幅攻略　下半年才作長線部署？

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【開市追揸沽 X ET開市直擊】下周嘉賓預告 做好開市準備（5月23日-27日）
騰訊 （00700） 收報352.2元，升3.5%。昨日騰訊公布首季業績，純利按年跌23%至255億元人民幣，收入接近「零增長」，兩者均遜市場預期。騰訊長短線買入策略應怎部署？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941） 、阿里巴巴 （09988） 、科技股、Bitcoin、港股推介
*追加：《ET財智Talk》晉達特約：市況不明 優質投資你要知
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欄名 : 3分鐘睇股