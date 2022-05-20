美股科技股何時見底？睇實一個指數做指標

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【恒指季檢】恒指季檢揭盅 中芯、東方海外、中升、中國宏橋染藍 剔走瑞聲
美股周三急瀉逾1100點後，上日續跌，納指周三跌近半成後，上日續軟跌0.3%，Apple（AAPL.US）跌2.5%，Tesla（TSLA.US）、Microsoft（MSFT.US）續軟，科技股何時見底？利達LW基金經理/合夥人黃耀宗（Andy）教你用美匯指數睇見底訊號。→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、小米 （01810） 、解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941） 、阿里巴巴 （09988） 、科技股、Bitcoin、港股推介
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欄名 : 3分鐘睇股