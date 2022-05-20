小米1810績後升近半成　反彈目標＋業績分析速睇

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【中美角力】WSJ：中央要求高級幹部剝離海外資產 防範日後受類似對俄制裁
小米 （01810） 半日升近半成，收報11.62元，早段一度升逾6%，高見11.78元。小米首季收入下跌5%，符合預期，今早股價隨大市上揚，小米反彈目標看多少？業績怎解讀？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：解讀人行減LPR、Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941） 、阿里巴巴 （09988） 、科技股、Bitcoin、港股推介
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欄名 : 3分鐘睇股