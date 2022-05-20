人行減LPR怎解讀？黃偉豪：料內地下半年才大力減息

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【HIBOR】港元拆息個別發展 一個月期連升兩日至0.1875厘 港滙7.8485
人民銀行公布，5月一年期貸款市場報價利率（LPR）持平於3.7%，市場預期為3.65%。5月五年期LPR由上次的4.6%下調至4.45%，市場預期為4.58%。人行減LPR怎解讀？→【按此速睇】（內附短片+文字分析）更多焦點股買賣策略：Tesla（TSLA.US）、中海油 （00883） 、中國電力 （02380） 、小米 （01810） 、騰訊 （00700） 、比亞迪 （01211） 、Tesla（TSLA.US）、港股跌穿3月底？、4隻收息股策略、恒指上望目標、中銀香港 （02388） 、滙豐 （00005） 、美團 （03690） 、國泰航空 （00293） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、騰訊 （00700） 、京東 （09618） 、2隻汽車股推介、中移動 （00941） 、阿里巴巴 （09988） 、科技股、Bitcoin、港股推介
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欄名 : 3分鐘睇股