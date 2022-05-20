【餐飲業回暖】小型宴會復辦刺激酒樓生意升7成　晚市延長燒肉店預約排至下月中

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【疫市營商】瑜伽教室生意回復7成 多開入門班重建學員習慣
社交距離第二階段放寬自昨日實施，晚市堂食可延長至午夜，亦可舉辦不多於120人的宴會。餐飲業界反映，近期多了不少宴會查詢，預料生意可升6至7成。
香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，第一階段放寬時，業界生意額已重上疫前的5至6成水平；今次進一步放寬，相信可達到85至90%水平。加上下月有父親節，他希望政府可考慮提前派發第二輪電子消費券，進一步刺激市道。
黃家和指隨着疫情持續緩和、中港有望逐步通關，相信年底生意額可接近疫前水平，全年生意可達1,000億元。
盼政府勿再收緊措施
聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶亦估計，第二階段放寬對生意有很大幫助，料生意額可較放寬前錄得6至7成增長。近期亦接獲大量小型宴會的查詢，大多是10圍以內、希望在6至8月期間舉行的酒席；已落實的亦有10至20宗。她亦稱，本港雖仍有確診個案，但只要政策繼續保持開放，「不要一有少少情況便封」，整體情況仍然樂觀。
日本燒肉店品牌「宮崎肉本舖」 香港店董事總經理許嘉銘則透露，晚市延長至午夜可做多一輪生意，照顧較晚下班的顧客，食客用餐時間亦較鬆動。不過他認為每檯人數放寬至8人的幫助更大，因吸引到家庭客。自社交距離措施鬆綁後，該店預約表現理想，6月的首兩個周末的預約已接近全滿。
【限聚令放寬】卡啦OK處所今重開 RedMr料生意最高回復約6至7成
記者：葉泳珊