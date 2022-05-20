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【餐飲業回暖】小型宴會復辦刺激酒樓生意升7成　晚市延長燒肉店預約排至下月中

商業 11:45 2022/05/20

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香港餐飲聯業協會會長黃家和希望政府可考慮提前派發第二輪電子消費券，進一步刺激市道。（資料圖片）

社交距離第二階段放寬自昨日實施，晚市堂食可延長至午夜，亦可舉辦不多於120人的宴會。餐飲業界反映，近期多了不少宴會查詢，預料生意可升6至7成。

【疫市營商】瑜伽教室生意回復7成　多開入門班重建學員習慣

香港餐飲聯業協會會長黃家和透露，第一階段放寬時，業界生意額已重上疫前的5至6成水平；今次進一步放寬，相信可達到85至90%水平。加上下月有父親節，他希望政府可考慮提前派發第二輪電子消費券，進一步刺激市道。

黃家和指隨着疫情持續緩和、中港有望逐步通關，相信年底生意額可接近疫前水平，全年生意可達1,000億元。

盼政府勿再收緊措施

聯邦酒樓集團董事副總監鍾家寶亦估計，第二階段放寬對生意有很大幫助，料生意額可較放寬前錄得6至7成增長。近期亦接獲大量小型宴會的查詢，大多是10圍以內、希望在6至8月期間舉行的酒席；已落實的亦有10至20宗。她亦稱，本港雖仍有確診個案，但只要政策繼續保持開放，「不要一有少少情況便封」，整體情況仍然樂觀。

日本燒肉店品牌「宮崎肉本舖」 香港店董事總經理許嘉銘則透露，晚市延長至午夜可做多一輪生意，照顧較晚下班的顧客，食客用餐時間亦較鬆動。不過他認為每檯人數放寬至8人的幫助更大，因吸引到家庭客。自社交距離措施鬆綁後，該店預約表現理想，6月的首兩個周末的預約已接近全滿。

【限聚令放寬】卡啦OK處所今重開　RedMr料生意最高回復約6至7成

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記者：葉泳珊

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