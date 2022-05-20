【電動車】Tesla Model S車禍三人死亡　疑與自動駕駛系統失靈有關？

▲ Tesla是發布2級自動駕駛輔助系統的汽車製造商之一，這些系統旨在減輕司機的工作。（法新社）

早前美國發生電動車事故，造成三人死亡，涉事車輛為Tesla Model S。據《華爾街日報》報道，美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）正進行調查，並懷疑事件與Tesla自動駕駛系統失靈有關，表示會與另外30多宗Tesla自動駕駛系統失靈事故一併調查。

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這宗電動車事故於5月12日，在美國新港海灘（Newport Beach）發生。當時一架行駛中的Tesla Model S突然剷上行人路，撞倒旁邊建築地盤設施，車上司機及兩名乘客當場死亡，而三名建築工人也被送往醫院救治。

曾提醒駕駛員 需將手放在軚盤上

Tesla是發布2級自動駕駛輔助系統的汽車製造商之一，這些系統旨在減輕司機的工作。但事實上，該系統現時仍無法做到「完全自動駕駛」（Full Self-Driving），而Tesla也曾提醒駕駛員，使用該系統期間也要注意道路安全，並需將手放在軚盤上。

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美國國家運輸安全委員會（NTSB）就批評NHTSA，指當局並沒有確保汽車製造商在其2級自動駕駛車輛中包含正確的安全功能。NTSB主席Jennifer Homendy表示，Tesla在其最新的自動駕駛系統使用「完全自動駕駛」一詞是「誤導和不負責任」，並認為這誤導了無數人誤用和濫用該技術。

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責任編輯：陳卓賢