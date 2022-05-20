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【互聯網數據】Sensor Tower：4月騰訊《王者榮耀》和《PUBG Mobile》合共吸金近5億美元

股市 11:29 2022/05/20

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【互聯網數據】Sensor Tower：4月騰訊《王者榮耀》和《PUBG Mobile》合共吸金近5億美元

騰訊 （00700） 因被限制未成年人打機等措施，令首季手遊收入下跌。不過，據調查機構Sensor Tower數據顯示，4月騰訊《王者榮耀》和《PUBG Mobile》蟬聯全球手游暢銷榜首兩位。《王者榮耀》在全球App Store 和Google Play 吸金2.74億美元，蟬聯全球手游暢銷榜冠軍，按年增長6.2%。來自中國iOS市場的收入佔96.4%，海外市場收入佔比為3.6%。

至於騰訊《PUBG Mobile》（合併《和平精英》收入）以2.18億美元的收入位列榜單第2名。其中，61.7%的收入來自其中文iOS版本《和平精英》，美國市場的收入佔8.8%。 榜單前五另外三款遊戲為米哈遊《原神》、King《Candy Crush Saga》和《Roblox》。

4月份，全球手遊玩家在App Store 和Google Play 的消費為70億美元，按年下降4.6%。美國依然是全球移動遊戲收入最高的市場，貢獻了19億美元，佔全球總收入的27.7%。中國iOS市場排名第2，佔20.4%；日本市場排名第3，佔18%。

騰訊現升2.3%，報348.2元。

晉達特約：市況不明　優質投資你要知

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騰訊控股（00700） 港股 手機Apps 移動裝置 遊戲 Google Play iOS 電玩手遊

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