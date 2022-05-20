【LPR】一文看投資界點睇人行減LPR？　ING：下調五年期LPR利好按揭貸款及基建融資

人行突然調低貸款市場報價利率（LPR），其中5月一年期LPR維持3.7%不變，五年期LPR則4.45%，下調15個基點，此前為4.6%。人行突減LPR，市場怎解讀？本網綜合投資界看法。

【更新至16：14】

ING：下調五年期LPR利好按揭貸款及基建融資

ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈表示，五年期LPR下調超預期，其中或歸因於支持房地產市場，按揭貸款人士可以取得更低的融資成本。同時，長期貸款亦於五年期LPR相關，基建的融資將會受惠。

她認為，下調五年期LPR不是為了紓援房地產發展商的融資需要，而是為了個人以更低息做按揭，這有助提升住宅銷售，增加發展商的現金流，讓他們可以償還債務。

至於一年期LPR不變，彭藹嬈估計，中央是希望銀行同業拆借利率維持穩定，不會令政策顯著推升槓桿。

該行預期，中國將會加大再貸款計劃，以協助中小企脫離困境，現時再貸款額度稍為高於4000億人民幣，仍較新增貸款為細。在5 月至7月期間，全面降準的機會似乎低於定向降準下調0.5個百分點的可能性。MLF進一步下降的可能性亦低，因為這會降低同業拆借利率，但預期下季度可能會繼續下調LPR。而為了促進經濟從疫情中恢復，認為中央需要加大財政措施。

【更新至14：55】

景順：當局正採取具體措施穩定增長、觀望信貸復甦情況

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，一年期LPR維持在3.70%不變，表明政策沒有全面轉向或放鬆。央行可能不會像2020年那樣有全面寬鬆刺激措施。而五年期LPR被廣泛用作抵押貸款的基準利率，這表明當局正在採取具體措施穩定增長。

雖然住宅房地產市場在穩定價格方面可能尚未見底，但很明顯房地產信貸週期已經處於上升階段。今天的LPR下調，加上監管機構上周宣布降低銀行融資成本和首次購房者的抵押貸款利率下限，可能會重振疲弱的住房銷售情況。雖然疫情的限制已經影響了消費者情緒和房屋銷售，但預計一旦這些措施放鬆，需求就會出現明顯的回升。

他表示，繼續觀望信貸增長和融資出現更明顯的提振，這將推動經濟活動出現更顯著的轉變。雖然現時還沒有看到信貸需求出現反彈，但當局肯定已經奠定了基礎，需求可能只需要幾個月的時間就能趕上。

華僑永亨：中期或利好人民幣

華僑永亨銀行經濟師表示，人行公布下調5年期LPR 15個基點至4.45厘，而1年期LPR則維持在3.7厘不變，疊加當局早於15日宣佈允許商業銀行為首次購房者貸款利率下調20個基點，其結構性下調利率的措施，估計將有助控制國內管理經濟尾部風險，中期或利好人民幣。

【更新至11：30】

渣打劉潔：當局將加緊採取措施減商業銀行息

渣打中國宏觀策略部主管劉潔表示，五年期LPR利率主要用於抵押貸款基準利率，下調該年LPR的舉措表明當局強烈希望支持房地產行業，這也表明，需要做更多的工作來降低商業銀行的整體負債成本，以降低一年期LPR利率（這是大部分企業貸款的基準）。

劉潔指，該行認為人行將在很長一段時間內保持非常寬鬆的銀行間流動性條件，二級利率將大大低於OMO利率。渣打認為當局會加緊採取措施降低商業銀行的常規存款利率，例如在近期內進一步降低定期存款利率上限。

考慮到人民幣與美元的利率背離（人民幣利率較低）以及仍然強勁的資本外流，渣打認為，額外降低MLF利率的可能性較低。但認為在貸款需求非常疲弱的情況下，一年期和五年期貸款利率在未來一個月有進一步下調的空間。

劉指，5年期貸款利率的歷史性下調和非常寬鬆的流動性條件，可為中國的利率提供一些緩解，曲線在此前大幅陡峭化之後可能會略微平緩。市場5月推遲了其對信貸增長回復強勁的預期，而強勁的初級供應已很大程度上在價格中反映。

摩根資管朱超平：料內地或有更強刺激措施包括直接補貼、派錢

摩根資產管理全球市場策略師朱超平認為五年期LPR下調幅度超過市場預期。朱指，隨著今次降低LPR，資金成本可能進一步下降，使債務人能節省成本。而且，降低LPR可能有助於促進房地產和土地市場的需求，這對支持地方政府融資至關重要。



朱超平指，鑑於經濟增長持續受阻，預計會有更強的財政刺激措施。除了包括基礎設施投資和稅收減免在內的常規方法外，可能會採取直接補貼或向消費者派錢的方式以穩定國內需求和就業。

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